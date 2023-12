Yksi muutos elintavoissa voi tuoda jopa 10 vuotta lisää elinikää

Keski-ikäisenä kannattaa alkaa syödä terveellisesti

Terveellinen ruokavalio kannattaa

– Elinajanodotteen kasvu on sitä pienempi, mitä enemmän ruokavalioparannusten aloittaminen viivästyy. Kuitenkin jopa niillä, jotka alkavat muuttaa ruokavaliotaan 70 vuoden iässä, on elinajanodotteen kasvu noin puolet 40-vuotiaiden elinajanodotteen kasvusta, tutkijat kirjoittavat.

Täysjyväviljat, pähkinät ja hedelmät toivat eniten "lisävuosia"

Tällainen ruokavalio kannattaa

Yhtäläisyyksiä Välimeren ruokavalioon

Tällä pitkäisyyttä edistävällä ruokavaliolla on yhtäläisyyksiä Välimeren ruokavalion kanssa, jota on pidetty yhtenä terveellisimmistä ruokavalioista.

Tutkimuksen rajoitteet

Näin kommentoi ulkopuolinen asiantuntija

Business Insider kyseli tutkimuksen tuloksista kommentit brittiläiseltä Readingin yliopiston professori Gunter Kuhnlelta , joka on ravitsemustieteilijä. Kuhnle ei osallistunut tutkimuksen tekoon.

– On myös huomattava, että mallinnettu väestö on hyvin erilainen kuin todellinen väestö. Vaikka on teknisesti mahdollista ja järkevää siirtyä 40-vuotiaana vuosikymmeniä kestäneestä epäterveellisestä syömisestä järkevään ja tasapainoiseen ravitsemukseen, voi se olla vaikeaa.