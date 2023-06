Washington Post: Ukrainan vastahyökkäys on alkanut – MTV seuraa sotaa

Leopard 2 -panssarivaunuja ei ole ennen kuluvaa viikkoa tiettävästi nähty Ukrainan taistelukentillä. Panssareiden debyyttiä on pidetty luotettavana merkkinä vastahyökkäyksen alusta, sillä Ukraina on selvästi säästellyt niitä sitä varten.

Patoaltaan eteläreunalla Enerhodarissa sijaitsee Zaporizhzhjan ydinvoimala, joka on venäläisjoukkojen hallinnassa. Ydinvoimala on Euroopan suurin. (STT)

Ukrainassa Kahovkan padon tuhoutuminen on johtanut siihen, ettei patoaltaasta saada enää jäähdytysvettä Zaporizhzhjan ydinvoimalan reaktoreihin, kertoo ukrainalaisviranomainen.



Pato-operaattori Ukrhydroenergon johtaja Ihor Syrota sanoi, että patoaltaan vedenpinta on laskenut alle kriittisen 12,7 metrin.



