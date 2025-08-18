Trump: Zelenskyi voisi halutessaan lopettaa sodan nopeasti

Trump kommentoi Zelenskyin mahdollisuutta lopettaa Ukrainan sota nopeasti.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi voisi halutessaan lopettaa sodan lähes heti, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social -alustallaan.
– Zelenskyi voi lopettaa sodan Venäjän kanssa lähes välittömästi, jos hän niin haluaa, tai hän voi jatkaa taistelua, Trump kirjoittaa.
Trumpin mukaan Ukraina ei voi saada takaisin Krimin niemimaata, jonka Venäjä miehitti vuonna 2014. Trump syyttää samalla Yhdysvaltain entistä presidenttiä Barack Obamaa Krimin niemimaan "antamisesta" Venäjälle.
Trump kirjoittaa myös tapansa mukaan suurin kirjaimin, ettei Ukraina voi liittyä sotilasliitto Natoon.
– Jotkut asiat eivät koskaan muutu, Trump sanoi ja päätti julkaisunsa useisiin huutomerkkeihin.
Lue lisää: Zelenskyi tapaa Trumpin Washingtonissa tänään, myös Stubb mukana
Jarmo Lindberg varoitti yhdestä asiasta, jos Venäjä saisi Donetskin
Tästä lähtökohdasta Ukrainaan tavoitellaan rauhaa huomenna: "Eurooppalaisilla paljon pelissä"
7:46Muuttiko Trumpin ja Putinin tapaaminen mitään?