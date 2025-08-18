Trump: Zelenskyi voisi halutessaan lopettaa sodan nopeasti

Trump kommentoi Zelenskyin mahdollisuutta lopettaa Ukrainan sota nopeasti.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi voisi halutessaan lopettaa sodan lähes heti, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social -alustallaan.

– Zelenskyi voi lopettaa sodan Venäjän kanssa lähes välittömästi, jos hän niin haluaa, tai hän voi jatkaa taistelua, Trump kirjoittaa.

Trumpin mukaan Ukraina ei voi saada takaisin Krimin niemimaata, jonka Venäjä miehitti vuonna 2014. Trump syyttää samalla Yhdysvaltain entistä presidenttiä Barack Obamaa Krimin niemimaan "antamisesta" Venäjälle.

Trump kirjoittaa myös tapansa mukaan suurin kirjaimin, ettei Ukraina voi liittyä sotilasliitto Natoon.

– Jotkut asiat eivät koskaan muutu, Trump sanoi ja päätti julkaisunsa useisiin huutomerkkeihin.

7:46 Muuttiko Trumpin ja Putinin tapaaminen mitään?