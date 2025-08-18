Trump: Zelenskyi voisi halutessaan lopettaa sodan nopeasti

LK trump (6)
Trumpin kommentoi Zelenskyin valtaa lopettaa sota juuri ennen kuin johtajien on tarkoitus tavata Washingtonissa.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 37 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Trump kommentoi Zelenskyin mahdollisuutta lopettaa Ukrainan sota nopeasti. 

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi voisi halutessaan lopettaa sodan lähes heti, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social -alustallaan.

– Zelenskyi voi lopettaa sodan Venäjän kanssa lähes välittömästi, jos hän niin haluaa, tai hän voi jatkaa taistelua, Trump kirjoittaa.

Trumpin mukaan Ukraina ei voi saada takaisin Krimin niemimaata, jonka Venäjä miehitti vuonna 2014. Trump syyttää samalla Yhdysvaltain entistä presidenttiä Barack Obamaa Krimin niemimaan "antamisesta" Venäjälle.

Trump kirjoittaa myös tapansa mukaan suurin kirjaimin, ettei Ukraina voi liittyä sotilasliitto Natoon.

– Jotkut asiat eivät koskaan muutu, Trump sanoi ja päätti julkaisunsa useisiin huutomerkkeihin.

Lue lisää: Zelenskyi tapaa Trumpin Washingtonissa tänään, myös Stubb mukana

Jarmo Lindberg varoitti yhdestä asiasta, jos Venäjä saisi Donetskin

Tästä lähtökohdasta Ukrainaan tavoitellaan rauhaa huomenna: "Eurooppalaisilla paljon pelissä"

7:46imgMuuttiko Trumpin ja Putinin tapaaminen mitään?

Lisää aiheesta:

The Telegraph: Zelenskyi valmis alueluovutuksiin yhdellä ehdollaTrump: Zelenskyi valmis luopumaan KrimistäTrump pakitti: Venäjä hyökkäsi, muttaTrump: Ukraina voi päätyä Venäjän hallintaanZelenskyi jyrähtää Venäjän miehittämistä alueista: "Emme ole tunnustamassa"Zelenskyi: Sota Ukrainassa loppuu nopeammin, kun Trumpista tulee presidentti
Ukrainan sotaDonald TrumpVolodymyr ZelenskyiUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ukrainan sota