Ukrainan vastahyökkäys: Kartta näyttää, missä Leopardit nyt pyrkivät läpimurtoon

WP perustaa arvionsa neljän nimettömän sotilashenkilön lausuntoihin, joilla ei ole julkisesti lupaa puhua taisteluista. Samaan päätelmään päätyi aiemmin tällä viikolla myös yhdysvaltalaislehti New York Times lähteidensä lausuntojen perusteella.

– Robotynen alueella on muun muassa havaittu useita Ukrainan uusia, länsimaisella kalustolla aseistettuja prikaateja. Leopard 2 -panssarivaunut ovat myös sillä suunnalla, Kastehelmi jatkaa.

Leopard 2 -panssarivaunuja ei ole ennen kuluvaa viikkoa tiettävästi nähty Ukrainan taistelukentillä. Panssareiden debyyttiä on pidetty luotettavana merkkinä vastahyökkäyksen alusta, sillä Ukraina on selvästi säästellyt niitä sitä varten.

Video: Ukraina on menettänyt ensimmäisen Leopard 2 -panssarivaunun

Venäläislähteiden väitteiden mukaan Ukraina mursi Venäjän ensimmäisen puolustuslinjan Robotynen alueella, mutta venäläisjoukkojen vastahyökkäys onnistui työntämään ukrainalaisyksiköt alkuperäisiin asemiinsa, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War. Väitteitä ei ole vahvistettu.