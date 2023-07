Kyiv Independent: Prigozhin rikkoi radiohiljaisuuden ääniviestillään – MTV seuraa sotaa

On epäselvää, milloin äänite on nauhoitettu. Prigozhin ei maininnut mitään olinpaikastaan, joka on ollut spekulaatioiden ja huhujen kohteena Wagnerin kapinan päättymisestä 24. kesäkuuta lähtien.

– Ensinnäkin, näemme ettei hän kontrolloi kaikkea. Wagnerin eteneminen pitkälle Venäjällä ja tiettyjen alueiden ottaminen haltuun osoittavat, miten helppoa se on. Putin ei hallitse tilannetta alueillaan. Kaikki se vaikutusvalta, mitä hänellä on ollut, on murenemassa, Zelenskyi kommentoi CNN:lle.

Keskuksen virallinen nimi on the International centre for the prosecution of the crime of aggression against Ukraine (ICPA), ja siellä työskentelee joukko kansallisia syyttäjiä.