Hersonin alleen peittänyt tulva hieman laskenut – MTV seuraa sotaa

7.16: Hersonin alleen peittäneet tulvavedet ovat hieman laskeneet Ukrainassa Hersonin vallanneet tulvavedet ovat alkaneet hieman laskea, kertoivat viranomaiset perjantaina. Hersonin alueen kuvernööri Oleksandr Prokudin mukaan vedenkorkeus on laskenut noin 5,38 metristä noin viiteen metriin. Kahovkan padon tuhoutumisesta tiistaina aiheutunut Dneprjoen tulva on peittänyt alleen ainakin 600 neliökilometrin kokoisen alueen Etelä-Ukrainassa. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on kertonut uudesta asepaketista Ukrainalle. Arvoltaan paketti on 2,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Paketin keskiössä on ilmatorjunnan tukeminen ja ampumatarvikkeet.