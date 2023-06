Suomalaisupseeri kritisoi Ukrainan Leopard 2 -panssarien käyttöä: "Ei juuri poikkea Venäjästä"

Mäenpää viitannee sosiaalisessa mediassa leviävään, todennäköisesti Venäjä-mielisten sotakommentaattorien alkujaan julkaisemaan videoon, jonka perusteella näyttää siltä, että Ukraina on menettänyt vähintään yhden Leopard 2 -panssarivaunun.

Käihkö: "Liian aikaista sanoa, onko käyttö optimaalista"

Everstiluutnantti Mäenpään käyttämä sanapari "optimaalinen käyttö" on peräisin Helsingin Sanomien jutusta, jonka otsikkoon oli nostettu sotatieteilijä Ilmari Käihkön sitaatti "ne (Leopardit) ovat siellä optimaalisessa käytössä".

ISW: Tappiot väistämättömiä

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä Emil Kastehelmi sanoo MTV Uutisille, että Ukrainan Leopard 2 -panssarivaunuja on havaittu Etelä-Zaporizhzhjan alueella, jossa ukrainalaisjoukot hänen mukaansa pyrkivät läpimurtoon .

Leopard 2 -panssareiden ilmestymistä taistelukentälle on pidetty kohtuullisen varmana merkkinä vastahyökkäyksen alusta, sillä Ukraina on selvästi säästellyt niitä ja muuta länsimailta saamaansa raskasta kalustoa vastahyökkäystä varten.

– Tappiot ovat väistämättömiä missä tahansa sotilasoperaatiossa. Ukraina tulee menettämään sekä länsimaista että neuvostoliittolaista kalustoa kaikkien hyökkäysoperaatioidensa aikana, kommentoi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War raportteja, joiden mukaan Ukraina olisi hyökkäyksissään menettänyt länsikalustoa.