Kartta näyttää, missä Ukrainan väitetään tehneen suuren iskun – onko vastahyökkäys alkanut, Emil Kastehelmi?

Kastehelmen mukaan näyttää selvältä, että Venäjän väitteet Ukrainan "laajamittaisesta hyökkäyksestä" Etelä-Donetskissa pitävät siinä määrin paikkansa, että kuvamateriaalin perusteella ukrainalaisjoukkoja on ollut useamman komppanian verran liikkeellä.

Alla olevalta kartalla näkyy, missä Ukraina on hyökännyt.

Etelä-Ukrainan rintamatilanne 5. kesäkuuta. Siniset nuolet ovat Ukrainan hyökkäyksiä, punaiset Venäjän. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi).

Etelä-Ukrainan rintamatilanne 5. kesäkuuta. Siniset nuolet ovat Ukrainan hyökkäyksiä, punaiset Venäjän. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi).

Venäläislähteet: Ukraina otti kyliä haltuunsa

Vahvistamattomien venäläislähteiden mukaan Ukraina on onnistunut ottamaan haltuunsa joitain eturintaman läheisiä kyliä. Tästä ei ole kunnon todisteita, Kastehelmi sanoo.

Tämä ei sikäli ole yllätys, sillä Ukraina hyökkäysi viikonloppuna Etelä-Ukrainan Melitopolin ja Mariupolin välisellä kaistaleella, jota on pidetty Ukrainan vastahyökkäyksen todennäköisimpänä suuntana kuukausien ajan.

Vahvistamattoman videomateriaalin perusteella Venäjä on iskenyt Ukrainan hyökkäysjoukkoja vastaan taistelupanssarivaunuosastolla.

– Venäläiset ovat todennäköisesti varautuneet jo aiemmin siihen, että tällä suunnalla ukrainalaiset saattavat toimia. Heillä on siellä puolustuksessa valmiiksi määrätyt joukot, joilla varmasti iskukykyisiä panssariosastoja nimenomaan tällaisia Ukrainan toimia varten, Kastehelmi sanoo.

Onko vastahyökkäys alkanut?

Sotapropaganda on sotapropagandaa, mutta Venäjän väitteet Ukrainan "laajamittaisesta hyökkäyksestä" pakottavat yhtä kaikki kysymään, onko pitkään odotettu vastahyökkäys nyt alkanut, Emil Kastehelmi?

Kastehelmen mukaan Etelä-Donetskin alueen Velyka Novosilkan kaupungin tienoilla on aiemminkin nähty "pienimuotoista hyökkäystoimintaa" Ukrainan taholta.

Leopardeista ei havaintoja

Ukrainan saamista länsimaisista panssarivaunuista, kuten Leopard 2 -tankeista, ei viikonloppunakaan julkaistu kuvia tai videota. Niiden näkymistä on pidetty yhtenä todennäköisenä merkkinä suuren vastahyökkäyksen alkamisesta.

– Viikonlopun hyökkäyksessä on väitetysti ollut mukana tuoreempia prikaateja, ainakin 23. ja 31. prikaati. Vielä ei ole havaintoja länsimaisista taistelupanssarivaunuista. Ukraina ei vaikuta hyökänneen kaikkein iskukykyisimmillä joukoillaan, Kastehelmi toteaa.

"Tiettyjä laatueroja" – MPKK:n Paronen arvioi, miten Venäjä pärjäisi länsimaisille panssarivaunuille. Haastattelu on helmikuulta 2023.

"Voi olla, ettei Ukraina pyrkinytkään läpimurtoon"

Ukrainan viikonlopun hyökkäyksen tavoitteita on käytännössä mahdotonta tietää varmasti.

Selvää on lähinnä se, että Venäjä pyrkii kuvaamaan tapahtuneen Ukrainan epäonnistuneeksi vastahyökkäykseksi.

– Tämä voi olla sitä, että ukrainalaiset kokeilevat, josko tältä suunnalta he lähtisivät etenemään etelään, Kastehelmi sanoo.

Ukraina on voinut haluta myös testata Etelä-Donetskissa, miten venäläiset toimivat, jos Ukraina iskee "vähän vahvemmilla joukoilla", Kastehelmi pohtii.

Ainakin osittain Venäjän reaktion hakemiseksi on tulkittu myös Ukrainan puolella taistelevien venäläisten tekemät iskut Venäjän Belgorodiin, jonne on väitetysti tehty useita maahyökkäyksiä touko-kesäkuun aikana.

Ukraina jakoi videon, jossa se väittää maan armeijan raivaavan venäläisiä asemista Bahmutin ympäristössä. Video on julkaistu toukokuussa.

Ukraina ei muuta suunnitelmiaan lennosta

Sen sijaan Kastehelmi uskoo, että Ukraina on aika hyvin suunnitellut etukäteen hyökkäyssuuntansa. Toisin sanoen hän ei pidä todennäköisenä, että Ukraina kokeilee hyökkäämistä ympäri rintamaa ja päätyy iskemään aivan eri paikassa kuin alkujaan ajatteli.

– Niitä suunnitelmia tuskin pystyy muuttamaan lennosta. Ne ovat pitkäaikaisen suunnittelun ja harjoittelun tuloksia. Niihin on tietyt isot joukko-osastot jo valmiiksi sitoutuneet, Kastehelmi arvioi.

Suuri vastahyökkäys ei jää salaisuudeksi

Ukrainankin epäonnistumisia on kuitenkin jäänyt raportoimatta. Ukrainalaislähteet paljastivat brittilehti The Timesille maan yrittäneen vallata Zaporizhzhjan ydinvoimalan 600 sotilaalla lokakuussa, mutta hyökkäys tyrehtyi aika lailla alkuunsa.

Hyökkäyksen epäonnistumisesta uutisoitiin vähänlaisesti siitä huolimatta, että Venäjä raportoi maihinnoususta jo sen tapahtumapäivänä. Vaikka esimerkiksi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War kertoi venäläisväitteistä, suhtauduttiin hyökkäysyritykseen laajalti verrattain skeptisesti.