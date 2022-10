Zelenskyi syyttää Venäjän miinoittavan vesivoimalaitosta Ukrainan eteläosassa – MTV seuraa sotaa

Aiemmin torstaina Zelenskyi sanoi Euroopan unionille, että Venäjän johto on antanut käskyn muuttaa energiajärjestelmän taistelukentäksi. Etäyhteydellä EU:lle puhunut Zelenskyi varoitti, että tämän myötä ukrainalaispakolaisia voisi taas paeta muualle Eurooppaan.

Pato on rakennettu Dneprjoelle alueella, joka on nykyisellään venäläisjoukkojen hallinnassa. Venäläisten on kuitenkin arveltu harkitsevan joukkojensa vetämistä Dneprjoen länsipuolelta. Vetäytyminen jättäisi Hersonin kaupungin ja muita merkittäviä alueita ukrainalaisjoukkojen käsiin.