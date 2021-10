Toimiiko tämä todella? Lääkäri vinkkaa simppelin kielikikan helpottavan ahdistusta – "Nerokasta"

"Nerokasta"

Lyhyt versio klassisesta harjoituksesta

Ahdistaako terveys? Tästä tiedät, että huolehdit liikaa:

Terveyshuolien ja suoranaisen terveysahdistuksen ongelma on se, että terveydestään on järkevää huolehtia. Siksi on vaikeaa arvioida sitä, missä vaiheessa huoli ei enää ole "järkevää". Mistä tietää, että huolehtiminen on "mennyt yli"? Asiantuntijalääkäri Meri Larivaara Suomen Mielenterveys ry:stä listaa merkit.