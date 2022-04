Lääkäri kertoo, missä vaiheessa väsymyksestä pitää huolestua

Väsymys on varsin yleistä. Neurologiaan erikoistuva lääkäri Eemil Partinen arvioi, että puolella ihmisistä on ajoittain väsymystä tai uupumusta. Syy vetämättömään oloon voi löytyä niin elintavoista, elämäntilanteesta kuin vakavasta sairaudestakin.

Yleisin syy on yksinkertaisesti unenpuute – ihminen on siis nukkunut syystä tai toisesta huonosti. Tavallisia väsymyksen aiheuttajia ovat myös uniapnean kaltaiset elimelliset sairaudet sekä lääkitykset. Alkoholin käyttö on väestötasolla niin ikään merkittävä uupuneen olon aiheuttaja.

– Meillä on hirveästi kuormitusta. Meidän elämä on hyvin pirstaleista. Me nukutaan nykyään paljon vähemmän kuin ennen ja meidän unenlaatu on heikompaa. Elämä on hyvin intensiivistä, tulee hyvin paljon virikkeitä ja välillä taas virikkeitä ei tule tarpeeksi, Partinen listaa.