Viisi yleistä mokaa, jotka estävät painon putoamisen

Lähestyvä kesä saa monet pohtimaan kehonsa painoa ja muotoa. Vaikka kuuluisa kesäkunto on pohjimmiltaan ihmisen asenteesta kiinni, olisi kilojen pudottamisesta hyötyä monen suomalaisen terveydelle – yli 30-vuotiaista suomalaisista reilusti yli puolet on vähintään ylipainoisia.

Kuuriluontoinen laihduttaminen on usein tuhoon tuomittu yritys, sillä rajoittavia tapoja ei jaksa noudattaa pitkään. Kun kuuri on päättynyt, on painolla tapana nousta takaisin lähtölukemiin ja hieman niiden ylikin.