THL julkaisi karun kartan kytevästä kriisistä: "Nyt on aika herätä"

Lihavuus on merkittävä kansanterveysriski. Yli 70 prosenttia suomalaisista miehistä ja yli 60 prosenttia naisista on vähintään ylipainoisia eli heidän painoindeksinsä on yli 25. Joka neljäs aikuinen on lihava eli heidän painoindeksinsä on yli 30.