"Venäläiset ovat tehneet alisuoriutumisesta taidetta" – Pekka Toveri kertoo, mikä mahdollisti Ukrainan läpimurron

– Ukraina on pitänyt aloitetta hallussaan tietyssä mielessä melkein toista kuukautta. Ukraina on nyt osoittanut olevansa täysin aloitteen tekijä, joka määrittää, missä taisteluja käydään, ja millä intensiteetillä. Venäjä on joutunut täysin reagoivaan moodiin, Toveri toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Video: Hetkiä takaisinvalloitetulla Harkovan alueella.

Harhautukseen tarvitaan uskottava tarina

– Venäläiset ovat tehneet alisuoriutumisesta taidetta. Sotilasjohdon toiminta kentällä on niin kömpelöä ja huonoa, niin Ukraina on yllättävänkin tehokkaasti saanut yliotteen haltuunsa.

Toveri sanoo, että harhautuksesta on vähintäänkin viitteitä. Hänen mukaansa harhautuksessa on tärkeää luoda uskottava tarina.

– Herson on äärimmäisen tärkeä ukrainalaisille. Se on sellainen alue, jossa on heille edullista hyökätä, kun se on helppo eristää Dnepr-joen takia. On uskottavaa, että sinne hyökätään.