Venäjä on aloittanut uuden hyökkäyksen Harkovassa, Ukraina jatkaa vastaiskuaan Hersonissa – Britannia: Kreml kasvattaa asetuotantoaan

Tilannekatsauksessa kerrotaan myös, että venäläisjoukot ovat edenneet Harkovan alueella ensimmäistä kertaa moneen viikkoon. Amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) taas katsoo, että Venäjä "todennäköisesti" tekee rajoitettuja hyökkäyksiä Harkovasta koilliseen.

Venäjä ottaa vanhempaa kalustoa käyttöön

Kumpikaan vaunu ei edusta Venäjän modernia kalustoa, vaan BMP-2 on pääosin korvannut edeltäjänsä, kun taas T-80BV on vuonna 1985 valmistettu malli, kertoo amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.