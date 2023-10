Paikallistettu kuvamateriaali vahvistaa, että venäläisjoukot ovat onnistuneet etenemään Avdijivkan kaupungin pohjois- ja eteläpuolella, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan on erittäin epätodennäköistä, että Ukrainan vastahyökkäys on päättynyt. Venäläismielipide on toinen.