Ammustoimitukset Ukrainaan laahaavat pahasti jäljessä – MTV seuraa Ukrainan sotaa

Euroopan unionin ulko- ja puolustusministerit tapaavat Brysselissä tilanteessa, jossa tavoite miljoonan ammuksen toimittamisesta Ukrainaan näyttää yhä epätodennäköisemmältä.



EU:n ammustoimitukset Ukrainaan laahaavat jäljessä siinä määrin pahasti, että miljoonan raskaan tykistöammuksen toimittaminen Ukrainaan ensi kevääseen mennessä näyttää hyvin epätodennäköiseltä. Tavoite lanseerattiin alkujaan Viron aloitteesta.



STT:n tietojen mukaan unionin jäsenmaiden varastoista on saatu Ukrainaan vain noin 300 000 ammusta. Joukossa on muutakin kuin 155 millimetrin raskaita tykistöammuksia.



Ammustoimituksia koskeviin lukuihin on liittynyt aiemmin epävarmuuksia. Toukokuun ulkoministerikokouksen alla tuli tietoa vain noin 60 000 toimitetusta ammuksesta, mutta kokouksen jälkeen EU:n korkea edustaja Josep Borrell raportoikin julkisuuteen jopa 220 000 toimitetusta ammuksesta.



Myös tällä kertaa tilastotietoja eri jäsenmaista kerättiin yhä viime viikolla, joten jonkinlaisia päivityksiä lukuihin voi ilmaantua. Mittaluokka kuitenkin kertoo, että todennäköisesti tavoitetta on mahdoton saavuttaa tavoiteajassa.



Toimitukset jäsenmaiden omista varastoista ovat nopein tapa saada ammuksia Ukrainaan, mutta samalla jäsenmaiden on pakko säilyttää oma puolustuskykynsä. Siksi varastotoimituksilla on rajansa ennen niiden täyttämistä.