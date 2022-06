Tarkka lista Ukrainalta: "Sodan lopettamiseksi tarvitsemme 500 panssaria, 1 000 haupitsia, 300 raketinheitintä…"

Läpi sodan Ukraina on ollut varsin avoin tarvitsemastaan aseavusta. Länsimaiden halu toimittaa aseistusta ja varusteita on vaihdellut pitkälti sen mukaan, mitä on pyydetty.

Esimerkiksi jalkaväen käyttämiä panssarintorjunta-aseita Ukrainalle on toimitettu varsin laajasti, mutta esimerkiksi panssarivaunujen ja pitkän kantaman raketinheittimien suhteen on ollut hiljaisempaa.

Yksi Ukrainan aloittamisista täsmällisistä aseapukampanjoista koski juuri pitkän kantaman raketinheittimiä, joita Yhdysvallat lopulta lupasikin toimittaa. Sittemmin myös Britannia on sanonut lähettävänsä samankaltaisia asejärjestelmiä Kiovan arsenaaliin.

Yhdysvaltojen lähettämät neljä kappaletta Himars-raketinheittimiä ja Britannian lupaamat kolme M270 MLRS -raketinheitintä ovat ehkä tyypiltään Ukrainan toiveiden mukaisia, mutta määrät eivät.

– He antavat meille neljä, mutta me tarvitsemme muutamia satoja. Emme tiedä kuinka monta on tulossa ja milloin, joten emme pysty suunnittelemaan ja se on ongelma, sanoo Ukrainan entinen puolustusministeri ja presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Andriy ZagorodnyukThe Wall Street Journalille.

1:06 Venäjän termobaarisia tyhjiöpommeja ampuvia raketinheittimiä havaittu Ukrainan rajan läheisyydessä

Yhdysvallat on luvannut, että neljä raketinheitintä on vasta ensimmäinen askel. Aiemmin Yhdysvallat on toimittanut muun muassa satakunta haupitsia Ukrainalle.

Äskettäin sekä The New York Times että The Washington Post kirjoittivat, että Ukrainan pitkälti venäläisvalmisteinen tykistö kärsii tällä hetkellä ammuspulasta.

Ukrainan saamille länsimaisille tykeille ammuksia on riittävästi, mutta niiden suhteen taas putkista on pulaa.

Ukrainalaisarvion mukaan tilanne on yhtä kaikki tällä hetkellä se, että siinä missä Venäjä käyttää noin 50 000 tykinammusta ja rakettia päivittäin, vastaa Ukraina vain 5 000–6 000 laukauksella.

– Tämä on paljon enemmän tykistöjen välinen kulutussota kuin liikkeeseen perustuva taistelu. Näin ollen yksi ratkaiseva tekijä on se, kummalla on enemmän ammuksia, sanoo Venäjää tutkiva Michael Kofman The New York Timesille.

2:05 Ukraina esittelee lahjoituksena saatujen M777-haupitsien käyttöä – kyseiset tykit ovat osoittautuneet "erittäin tehokkaiksi".

Presidentti Zelenskyin neuvonantajan Podolyak julkaisema asetarvelista ei sisällä ammuksia, mutta muutoin sitä voi pitää varsin seikkaperäisenä.

– Ollakseni suoraviivainen, sodan lopettamiseksi tarvitsemme raskasta aseistusta: 1 000 kappaletta 155-millisiä haupitseja, 300 pitkän kantaman raketinheitintä, 500 panssarivaunua, 2 000 panssariajoneuvoa, 1 000 lennokkia, Podolyak listaa Twitterissä.