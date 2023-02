Venäjä iskenyt voimalla ukrainalaisjoukkoja vastaan – joko voidaan puhua suurhyökkäyksestä?

Vuosipäivä lähestyy. Viikon kuluttua on tullut kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Venäjän joukot hyökkäsivät laajalla rintamalla Ukrainan rajan yli.

Sittemmin taistelutantereella on nähty käänteitä – milloin Venäjä on ollut niskan päällä, milloin taas Ukraina on tehnyt onnistuneita vastahyökkäyksiä ja vallannut Venäjän miehittämiä alueita takaisin itselleen.