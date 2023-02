Aloittaako Venäjä pian suurhyökkäyksen? Näin vastaa asiantuntija MTV Uutisille

Viime aikoina on puhuttu siitä, nähdäänkö Venäjältä uusi suurhyökkäys sodan vuosipäivän kynnyksellä.

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa, että Venäjä on hyökännyt aktiivisesti koko ajan Itä-Ukrainan suunnalla.

– Tässä suhteessa tietynlainen hyökkäysintensiivinen vaihe on jo menossa. Mutta se paljon spekuloitu suurhyökkäys (sodan) vuosipäivään mennessä saattaa tulla liian nopeasti. Tulee kiire, jos aikovat sen toteuttaa.

Kangaspuron mukaan ajatus siitä, että Venäjän suurhyökkäys olisi tulossa joka tapauksessa jossain vaiheessa kevään aikana on looginen. Sama koskee Ukrainankin puolta, kun Ukraina saa uutta aseistusta ja tankit tulevat sinne.

– Ne (tankit) ovat sitä varten, että Ukraina voisi tehdä läpimurron. On täysin loogista, että Venäjä yrittäisi ennen Ukrainan lisäaseavun saamista käynnistää suuremman suurhyökkäyksen.

– Siellä venäjä on puskenut jo pitkän aikaa kovaa ukrainalaisia vastaan ja molemmin puolin on ilmeisesti erittäin suuret tappiot kentällä tullut, joten se on se todennäköisin, varma veikkaus.