Alkaako Venäjän suurhyökkäys sodan vuosipäivänä? Asiantuntija: "Kuulostaa epärealistiselta"

Ukrainan armeijan neuvonantaja kertoi Financial Timesille , että Ukraina olisi saanut "erittäin luotettavaa tietoa" siitä, että Venäjä olisi käynnistämässä uuden hyökkäyksen mahdollisesti 10 päivän kuluessa.

Puolestaan Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä on hyvin todennäköisesti yrittänyt käynnistää uudelleen suuria hyökkäysoperaatioita Ukrainassa jo vuoden alusta lähtien.

Financial Timesin ja brittitiedustelun tietojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi määrännyt valloittamaan Donetskin ja Luhanskin alueet maaliskuun loppuun mennessä.

Rintamatilanne nyt

Tutkimusjohtaja Saari sanoo, että Venäjä on viime viikkoina lisännyt joukkojaan rintamalinjalla.

– Nyt tosiaan näyttää siltä, että Venäjä on lisännyt joukkojaan ja pyrkii kiihdyttämään taisteluita tulevien päivien aikana.

Rintamalinja on kuitenkin Saaren sanoin "junnannut" paikoillaan. Sodankäynti on ollut raskasta ja rintamalinja on liikkunut vain muutamia kilometrejä suuntaansa.