Tutkija: Sota ei lopu niin kauan kuin Butshan teurastaja on vallassa – tämän takia Suomen on syytä olla varuillaan

Pian vuoden kestäneen sodan aikana yli kolmekymmentä maata on antanut Ukrainalle aseapua yhteensä kymmenillä miljardeilla euroilla. Ylivoimaisesti eniten Ukrainaa on aseistanut Yhdysvallat, ja Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen onkin sitä mieltä, että ilman Yhdysvaltojen tukea Ukraina ei olisi pystynyt kovin pitkään torjumaan Venäjän hyökkäystä.

– Yhdysvaltain aseapu Ukrainalle liikkuu miljardeissa, mikä on huomattavasti enemmän kuin eurooppalaisten valtioiden tuki. On selvää, että ilman Yhdysvaltojen panostusta Ukrainan tilanne olisi ollut hyvin erilainen, Vanhanen sanoo.

Suomen puolustusministeriö kertoi tammikuun lopussa lähettävänsä maamme toistaiseksi suurimman aseapupaketin Ukrainalle. Sen arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Suomi ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi sitoutunut yhdenkään Leopard 2- taistelupanssarivaunun toimittamiseen, vaikka meillä on yksi Euroopan suurimmista Leopard 2 -tankkien arsenaaleista: noin 200 kappaletta. Suomen edellä on vain neljä maata eli Puola, Espanja, Kreikka ja Saksa.