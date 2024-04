Ilmari Käihkö: "Ei puhuta voitosta – kysymys on, pystyykö Ukraina edes puolustautumaan"

Sen jälkeen, kun Ukrainan viime kesän vastahyökkäys viimeistään alkusyksystä lopullisesti pysähtyi, on kupletin juoni ollut selvä: Venäjä on hyökännyt, kärsinyt raskaita tappioita ja edennyt metri metriltä eteenpäin.

Samaan aikaan ukrainalaisviranomaiset ja -sotilaat ovat päivä toisensa jälkeen todenneet, ettei venäläisten hyökkäyksiä pystytä pysäyttämään ilman ammuksia, joista Ukrainalla on ollut huutava pula viime kuukausina.

– Venäjä on vahvistunut suhteessa Ukrainaan, jonka saama kansainvälinen tuki on huvennut, Käihkö toteaa.

Pystyykö Ukraina edes puolustautumaan?

– Kysymys on nyt se, pystyykö Ukraina lähiaikoina, etenkin seuraavan kuuden kuukauden aikana, edes puolustautumaan Venäjän hyökkäyksiltä, Käihkö sanoo.

Ukraina väittää, ettei puolustus kestä

Pessimististä viestiä on kuulunut myös Ukrainasta. Esimerkiksi presidentti Volodymyr Zelenskyi on väittänyt, ettei Ukrainan armeijalla nykykunnossaan ole kykyä puolustautua tehokkaasti Venäjän mahdollista ja todennäköisenä pidettyä suurta kevät- tai kesähyökkäystä vastaan.

Venäjän toiveena on, että jostain päin rintamaa löytyy heikko kohta, hieman samaan tapaan kuin Venäjän omasta rintamasta syksyllä 2022, jolloin Ukraina pystyi syvään läpimurtoon Kupjanskin alueella.

Britannian mukaan Venäjä värvää arviolta 30 000 uutta taistelijaa joka kuukausi. Näin ollen Venäjän hyvin todennäköisesti pystyy Britannian mukaan kestämään raskaatkin tappiot ja jatkamaan hyökkäyksiään, joiden tarkoituksena on kuluttaa ukrainalaisjoukkoja.

Varuste- ja miehistöpuutteista johtuen Ukraina saattaa joutua sijoittamaan vahvimmat voimansa verrattain pienille, kriittiseksi arvioiduille alueille, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).