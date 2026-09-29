Helsingin ja Tampereen yliopiston tutkimuksista alkunsa saanut suomalaisyritys on kehittänyt uutteen, joka sisältää metsän mikrobeja eli pieneliöitä. Uutteen avulla pyritään tarjoamaan luontoaltistusta ihmisille, jotka eivät ole päivittäin tekemisissä luonnon kanssa.
Metsässä liikkuminen parantaa tutkitusti hyvinvointia ja luonnon pieneliöille altistuminen lisää vastustuskykyä. Voisiko saman hyödyn eli luontoaltistuksen saada suoraan purkista menemättä ulos? Suomalaisyrityksen vastaus on kyllä.
– Parasta olisi, jos pystyisi siellä metsässä kävelemään ja ulkoilemaan mielellään päivittäin, mutta me ollaan 90 prosenttia meidän ajasta sisätiloissa. Me lähdemme siitä, että tuomme tämän mikroskooppisen hyödyn sieltä metsästä meidän tuotteiden myötä ihmisten ulottuville, sanoo Uute Scientificin toimitusjohtaja Kari Sinivuori.
Jos ei pääse helposti luontoon, voisiko luontoaltistuksen saada metsän mikrobeja sisältävästä tuotteesta? Suomalaisyritys kehitti 13 000 mikrobia sisältävän uutteen.MTV
13 000 erilaista mikrobia
Metsämikrobiuutteen valmistus alkaa lehtikompostista. Komposti seulotaan, kuivataan, jauhetaan, kuumennetaan ja pussitetaan Lohjalla sijaitsevissa tuotantotiloissa.
Lopputuote on patentoitu mikrobiuute, joka sisältää 13 000 erilaista metsän pieneliötä eli mikrobia.
Tähän mennessä uutetta on käytetty yli sadassa tuotteessa 13 eri maassa.
– Meillä on tällä hetkellä jo aikamoinen määrä erilaisia asiakkaita. Suurin osa tekee kosmetiikkaa. Siellä on myös värjättyjä tekstiilejä, muovailuvahaa, eläintenhoitotuotteita. Englantilaiset huippuyliopistot tutkivat, miten erilaisia pintoja voisi käsitellä meidän uutteellamme, kertoo Uute Scientificin toimitusjohtaja .