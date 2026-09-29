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Suomalaisfirman keksinnöllä mahdollisuuksia avaruudessa asti | MTV Uutiset

Suomalaisfirman keksintö herättää huomiota – mahdollisuuksia avaruudessa asti 2:02 Katso uutisraportti: Tästä suomalaiskeksinnössä on kyse. Julkaistu 29.09.2026 05:00 Päivi Mäki-Petäjä Helsingin ja Tampereen yliopiston tutkimuksista alkunsa saanut suomalaisyritys on kehittänyt uutteen, joka sisältää metsän mikrobeja eli pieneliöitä. Uutteen avulla pyritään tarjoamaan luontoaltistusta ihmisille, jotka eivät ole päivittäin tekemisissä luonnon kanssa. Metsässä liikkuminen parantaa tutkitusti hyvinvointia ja luonnon pieneliöille altistuminen lisää vastustuskykyä. Voisiko saman hyödyn eli luontoaltistuksen saada suoraan purkista menemättä ulos? Suomalaisyrityksen vastaus on kyllä. – Parasta olisi, jos pystyisi siellä metsässä kävelemään ja ulkoilemaan mielellään päivittäin, mutta me ollaan 90 prosenttia meidän ajasta sisätiloissa. Me lähdemme siitä, että tuomme tämän mikroskooppisen hyödyn sieltä metsästä meidän tuotteiden myötä ihmisten ulottuville, sanoo Uute Scientificin toimitusjohtaja Kari Sinivuori. Jos ei pääse helposti luontoon, voisiko luontoaltistuksen saada metsän mikrobeja sisältävästä tuotteesta? Suomalaisyritys kehitti 13 000 mikrobia sisältävän uutteen.MTV 13 000 erilaista mikrobia Metsämikrobiuutteen valmistus alkaa lehtikompostista. Komposti seulotaan, kuivataan, jauhetaan, kuumennetaan ja pussitetaan Lohjalla sijaitsevissa tuotantotiloissa. Lopputuote on patentoitu mikrobiuute, joka sisältää 13 000 erilaista metsän pieneliötä eli mikrobia. Tähän mennessä uutetta on käytetty yli sadassa tuotteessa 13 eri maassa. – Meillä on tällä hetkellä jo aikamoinen määrä erilaisia asiakkaita. Suurin osa tekee kosmetiikkaa. Siellä on myös värjättyjä tekstiilejä, muovailuvahaa, eläintenhoitotuotteita. Englantilaiset huippuyliopistot tutkivat, miten erilaisia pintoja voisi käsitellä meidän uutteellamme, kertoo Uute Scientificin toimitusjohtaja .

Kari Sinivuori

Uusin aluevaltaus on helsinkiläisen sisäleikkipuiston hiekka, johon on sekoitettu metsämikrobiuutetta.

Uute Scientificin toimitusjohtaja Kari Sinivuori uskoo, että metsämikrobiuutteelle on kysyntää siellä, missä luonto ei ole lähellä.MTV

Lisätutkimuksia kaivataan

Tutkija kaipaa lisää tutkimusta mikrobiuutteen hyödyistä.

– Siitä ehkä voi olla hyötyä, mutta vielä peräänkuuluttaisin sitten näitä tutkimuksia, joissa olisi juurikin paljon näitä tutkittavia ja oikeasti voitaisiin todentaa nämä hyödyt, joita siitä saisi, pohtii erikoistutkija Marja Roslund Luonnonvarakeskuksesta.

Roslundin mukaan osa ihmisistä voi hyötyä metsämikrobituotteista, osa ei.

– Tässä on monta taustatekijää. Jollekin ihmiselle mikrobialtistuksesta voi olla enemmän hyötyä, mutta jollekin toiselle taas ei ole ollenkaan. Terveyteen vaikuttavat myös esimerkiksi perintötekijät ja muut elintavat.

Seuraavana tavoitteena lääkemarkkinat

Seuraavaksi yhtiö pyrkii lääkemarkkinoille.

– Olemme tehneet tutkimusta atooppisen ihottuman kanssa. Meillä oli sellainen iso 142 potilaan koe, joka meni niin hyvin, että nyt on tarkoitus seuraavaksi lähteä tekemään siitä tällainen virallinen lääkekehitysprojekti. Nopeimmillaan voitaisiin viidessä vuodessa saada lääke apteekin hyllylle, uskoo Sinivuori.

Maailmassa riittää kivikaupunkeja, joissa luonto on kaukana. Näille markkinoille suomalaisyritys pyrkii.

– Maailmassa on viisi miljardia ihmistä, jotka asuvat kaupungeissa ja periaatteessa heillä on liian vähän luontoa siinä ympärillä, huomauttaa Sinivuori.

Metsämikrobiuutetta on jo käytössä yli sadassa tuotteessa 13 eri maassa.MTV

Mahdollisuuksia myös avaruudessa

Yritys pyrkii myös avaruuteen. Euroopan avaruusjärjestö ESA on havainnut, että astronauttien vastustuskyky on avaruudessa koetuksella ja mikrobiuute voisi parantaa tilannetta.

– Avaruudessa on yllättävän vähän maaperälähtöisä mikrobeja, käytännössä ei yhtään. Tämä on ongelma astronauteille ja sinne pitäisi jotenkin saada se luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti. Katsomme nyt ESA:n kanssa, jos pystyisimme tämän ongelman ratkaisemaan, selittää Sinivuori.