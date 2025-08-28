Ravitsemusterapeutti kertoo, mitä aterioilla kannattaa syödä – tärkeä tieto proteiinirahkoista

Ravitsemusterapeutti korostaa vihannesten ja kasvisten syönnin merkitystä niistä saatavien vitamiinien vuoksi.

Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen sanoo suomalaisten ravitsemuksen olevan kohtuullisella tolalla.

Ero esimerkiksi 1950-luvun ravintoon on suuri, mutta samat perusongelmat ovat yhä läsnä. Näitä ongelmia ovat muun muassa liiallinen tyydyttyneen rasvan saanti, liiallinen sokerinkulutus ja puutteet vitamiineissa ja hivenaineissa. Esimerkiksi folaattia sekä A- ja C-vitamiinia saadaan usein liian vähän, ja erityisesti naisilla esiintyy myös raudanpuutetta, Laatikainen sanoi Huomenta Suomessa keskiviikkona.

Energiajuomat ja proteiinirahkat usein turhia

Moderni ruokavalio tuo myös haasteita, ja esimerkiksi energiajuomia ei Laatikaisen mukaan tarvita mihinkään.

– Ymmärrän kyllä sen, että ihmiset piristävät niillä itseään, mutta varsinkin nuorilla se voi mennä siihen, että niitä juodaan illalla, ja yöunet menevät, ja sitten seuraavana päivänä ollaan väsyneitä ja juodaan energiajuomaa, hän sanoo.

Moni kiinnittää ruokavaliossaan myös paljon huomiota proteiininsaantiin. Siihen ei Laatikaisen mukaan usein kuitenkaan tarvita proteiinirahkoja tai muita vastaavia, sillä tavallinen työikäinen ihminen saa riittävästi proteiinia jo valmiiksi.

Ruoan määrän ja sisällön lisäksi tärkeää on ateriarytmi

Huomenta Suomi -lähetyksessä nähtiin toimittaja Jonna Hellgrenin päivän ruoat, jotka käytiin läpi yhdessä Laatikaisen kanssa. Hellgrenin aamupala koostui kahdesta kananmunasta, lounas perunasta, kanasta ja salaatista, välipala banaanista ja smoothiesta, päivällinen täytetyistä tortilloista ja iltapala ruisleivästä ja jugurtista täytteineen.

Kokonaisuudessaan Laatikainen sanoi annosten näyttävän hyvältä, ja kehuja sai myös hyvä ateriarytmi.

Kasviksia löytyi Hellgrenin lautaselta Laatikaisen mukaan sopivasti, mutta jokaisen aterian kohdalta löytyi myös jotakin korjattavaa.

Työpaikkalounas on hyvä vaihtoehto

Kahden kananmunan aamupalaan Laatikainen lisäisi esimerkiksi kiivin, jolloin saadaan myös C-vitamiinia mukaan ateriaan. Kananmunia tulisi kuitenkin ravitsemussuositusten mukaan syödä korkeintaan seitsemän viikossa, Laatikainen huomauttaa.

Työpaikkalounas näyttää Laatikaisen silmään lautasmallin mukaiselta. Lautaselta löytyvä kana täyttää jo puolet päivän proteiinimäärästä. Salaatti ja kasvikset vievät lautaselta lautasmallin mukaisesti puolet, ja moni työpaikkaruokailija saakin päivän pääkasvisannoksensa lounaalla, Laatikainen sanoo.

Kotona tehdystä lounaasta vihreitä ei usein löydy yhtä paljoa. Kotilounaan kylkeen voi lämmittää esimerkiksi kulhollisen ruusukaalia, tai syödä porkkanan ruoan lämpenemistä odotellessa, Laatikainen neuvoo.

– Porkkanassahan on se hyvä puoli, että yhdessä isossa porkkanassa on päivän A-vitamiiniannos, Laatikainen huomauttaa.

Mitä Laatikainen korjaisi Hellgrenin välipalasta, päivällisestä ja iltapalasta? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta!

Katso myös: Tältä näyttää 500 grammaa versus 800 grammaa hedelmiä ja vihanneksia päivässä

0:31 Virallisten kansallisten ravitsemussuositusten uudistuttua suositus muuttui siten, että heviä tulisi saada päivittäin 500–800 grammaa päivässä.