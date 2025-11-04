



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





KooKoon uudeksi puheenjohtajaksi viime viikolla valittu Pulla Peltola sanoi kouvolaisseuran kannan suoraan lauantain tv-haastattelussa.

– Se 14 joukkueen sarja kuulostaa aluksi erittäin hyvältä. 2000-luku on pelattu 13 joukkueella tai isommilla (määrillä), Peltola kommentoi.

KooKoon lisäksi muutosvastarintaiseen leiriin on luettu myös HPK, Sport, SaiPa ja Jukurit. Näistä Sportin suuromistaja Tuomas Saikkonen sanoo ihmettelevänsä, mistä jaottelu on peräisin.

– Sport ei ole koskaan ollut missään äkkijyrkässä leirissä, jolle kelpaisi vain nykyinen 16 joukkueen sarja, Saikkonen toteaa.

Jukurien on puolestaan kerrottu olevan valmis jopa suurempaankin joukkuemäärän pienentämiseen. Sen sijaan HPK:n Jyrki Louhi on ollut aktiivinen nykyisen sarjajärjestelmän puolestapuhuja.

SaiPan puheenjohtaja Jussi Turunen ei halunnut perjantain tv-haastattelussa spekuloida SaiPan mahdollisella kannalla marraskuun lopun yhtiökokouksen äänestyksessä.

– Me olimme varautuneet siihen, että paketti tulee olemaan laaja. Tutustumme siihen nyt huolellisesti ja teemme johtopäätökset. Uskon ja toivon, että tämän (Liigan) esityksen pohjalta löydetään ratkaisut asiaan, Turunen kommentoi.

14 joukkueen malli jopa nykyistä huonompi?

Vaikka vaadittava kahden kolmasosan enemmistö 14 joukkueen sarjalle löytyisikin, tämä ei välttämättä riitä SM-liigan suurimmille seuroille, jotka ovat äärimmäisessä tapauksessa uhanneet hypätä uuteen perusteilla olevaan sarjaan.

Tappara, TPS ja HIFK ovat vetäneet ryhmittymää, joka esitti kesällä jopa 9+9 joukkueen sarjaan siirtymistä. MTV Urheilun tietojen mukaan kaikki eivät ole vieläkään luopuneet radikaalimmasta joukkuemäärän vähentämisestä.

Taustalla on ennen kaikkea halu kutistaa ylemmän sarjan joukkuemäärä mahdollisimman pieneksi, jotta Liigan strategiatyöryhmän esittämä media- ja vedonlyöntirahojen tulonjaon uudistus todella ajaisi asiansa.

Tappara ja HIFK ovat ajamassa yhdessä TPS:n kanssa SM-liigan tulonjaon muutosta.Matti Raivio/All Over Press

Liigan esityksessä ylemmän sarjan seurat saisivat miljoonapotista 80 prosenttia, jos joukkuemäärä pienenisi 14 joukkueeseen ja 70 prosenttia, jos määrä pudotettaisiin 12 joukkueeseen.

Samalla playoff-tulonjakoon on tulossa merkittävä muutos, joka jättäisi historiaan Liigan aiemman mallin, jossa finaalien ja välierien lipputuloja tasattiin loppupeleihin edenneiltä seuroilta kaikkien pudotuspeleihin päässeiden kesken.

Tästä hyötyvien joukko on laskettavissa liki yhden käden sormilla.

Vaikka Sport-omistaja Tuomas Saikkonen sanoo, ettei vaasalaisseura lähtökohtaisesti vastusta mitään muutosehdotusta, mutta laskelmat esitettyjen uudistusten toimivuudesta ovat olleet puutteellisia.

Ehdotetuilla malleilla edessä olisi käytännössä jakajien määrän kasvaminen nykyisestä 16 seurasta 22 tai jopa 24 seuraan ja rahan keskittyminen harvoille suurseuroille.

– Olen pyöritellyt aika paljon exceleitä enkä tiedä, millä 14+10 joukkueen sarja saataisiin taloudellisesti houkuttelevaksi. En vain ole nähnyt sellaista laskelmaa vielä, Saikkonen sanoo.