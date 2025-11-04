Jääkiekon SM-liigan joukkuemäärän vähentäminen näyttää MTV Urheilun tietojen mukaan menevän läpi myös niin sanotuissa pienemmissä seuroissa. Toinen kysymys on, riittääkö sekään muutosta ajaville suurille.
SM-liigassa käydään parhaillaan kiivasta keskustelua siirtymisestä kaksiportaiseen sarjamalliin jo kauden 2026-27 jälkeen.
Muutosta voimakkaimmin ajanut suurten seurojen ryhmittymä on syyttänyt liikevaihdoltaan pienimpiä seuroja jopa panttivankitilanteesta, jossa sarjan pienin kolmannes on pystynyt jarruttamaan tarvittavia uudistuksia muutosvastarinnallaan.
MTV Urheilun tietojen mukaan esitys siirtymisestä 14+10 joukkueen sarjaan kelpaisi kuitenkin useammallekin pienemmälle seuralle.
SaiPan puheenjohtaja Jussi Turunen ei halunnut perjantain tv-haastattelussa spekuloida SaiPan mahdollisella kannalla marraskuun lopun yhtiökokouksen äänestyksessä.
– Me olimme varautuneet siihen, että paketti tulee olemaan laaja. Tutustumme siihen nyt huolellisesti ja teemme johtopäätökset. Uskon ja toivon, että tämän (Liigan) esityksen pohjalta löydetään ratkaisut asiaan, Turunen kommentoi.
14 joukkueen malli jopa nykyistä huonompi?
Vaikka vaadittava kahden kolmasosan enemmistö 14 joukkueen sarjalle löytyisikin, tämä ei välttämättä riitä SM-liigan suurimmille seuroille, jotka ovat äärimmäisessä tapauksessa uhanneet hypätä uuteen perusteilla olevaan sarjaan.
Tappara, TPS ja HIFK ovat vetäneet ryhmittymää, joka esitti kesällä jopa 9+9 joukkueen sarjaan siirtymistä. MTV Urheilun tietojen mukaan kaikki eivät ole vieläkään luopuneet radikaalimmasta joukkuemäärän vähentämisestä.
Taustalla on ennen kaikkea halu kutistaa ylemmän sarjan joukkuemäärä mahdollisimman pieneksi, jotta Liigan strategiatyöryhmän esittämä media- ja vedonlyöntirahojen tulonjaon uudistus todella ajaisi asiansa.
Tappara ja HIFK ovat ajamassa yhdessä TPS:n kanssa SM-liigan tulonjaon muutosta.Matti Raivio/All Over Press
Liigan esityksessä ylemmän sarjan seurat saisivat miljoonapotista 80 prosenttia, jos joukkuemäärä pienenisi 14 joukkueeseen ja 70 prosenttia, jos määrä pudotettaisiin 12 joukkueeseen.