SM-liigaseura Kookoon tuore puheenjohtaja Pulla Peltola ei arkaile kantaansa, kun kyseessä on SM-liigan tulevaisuus.

SM-liigan seurat päättävät marraskuun lopussa mahdollisesta sarjauudistuksesta. Liiga on esittänyt seuroille kaksi vaihtoehtoa. Toisessa kaksitasoisessa uudistuksessa joukkueita on 12+10, toisessa 14+10.

Liikevaihdoltaan nykysarjan alimpaan kolmannekseen kuuluvan KooKoon juuri valittu puheenjohtaja Pulla Peltola kertoo seuran kannan kiertelemättä.

– Se 14 joukkueen sarja kuulostaa aluksi erittäin hyvältä. 2000-luku on pelattu 13 joukkueella tai isommilla (määrillä), Peltola sanoo MTV Urheilun haastattelussa.

KooKoo on ollut mukana SM-liigassa kaudesta 2015–16. Se on päässyt kerran neljän parhaan joukkoon. Kymmenen kauden aikana seura on edennyt pudotuspeleihin viidesti (koronakaudella playoffeja ei pelattu).

Katso koko Pulla Peltolan haastattelu pääkuvan videolta.

Peltola näkee KooKoon aseman vahvana, vaikka SM-liigan joukkuemäärää lähdettäisiinkin supistamaan.

– Jos historiaa katsoo, niin olemme aika tasainen suorittaja. Lukeudumme niihin pieniin. Ei nyt ole ihan isosti mielessä, että noustaisi ihan äkkiä sinne kärkijoukkueisiin, siis talousluvuilla.