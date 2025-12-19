JYP onnistui harvinaisella tavalla voitossa Hämeenlinnassa.
JYP oli voittanut jääkiekon SM-liigan runkosarjaottelun Hämeenlinnassa ennen perjantaita varsinaisella peliajalla viimeksi lokakuussa 2015. Maaliskuussa 2017 JYP otti HPK:sta varsinaisen peliajan kiinnityksen puolivälieräsarjassa.
Perjantaina JYP voitti Hämeenlinnassa 4–1. HPK on ollut suorien voittojen putkessa viimeksi kaksi kuukautta sitten.
HPK ja JYP kohtasivat myös viikko sitten perjantaina, jolloin HPK voitti Jyväskylässä. Tämän vuoden puolella joukkueet pelaavat vastakkain vielä vuoden toiseksi viimeisenä päivänä, jälleen Hämeenlinnassa.
JYPille perjantaina 1+1 pistettä tehnyt Jere Lassila sivusi piste-ennätystään jo kauden 29. pelissä. Viime kaudella syntyi 35 pistettä (9+26), nyt saldo on 10+25=35.
Joukkuekaveri Juuso Puustinen pelasi 600. ottelunsa. HPK:n ykkösketjun keskelle merkattu sentteri Kristian Vesalainen putosi kokoonpanosta kesken pelipäivän. Hän on tehnyt 30 pelissä vain kaksi maalia (2+14).