Muutoksia on tapahtunut tähänkin asti erittäin nopeassa aikataulussa, mutta nyt MTV Urheilun tiedot kertovat, että kulman takana saattaa odottaa vielä yksi suuren luokan yllätys.

Jokerien paluu Veikkaus-areenalle on saanu yleisön liikkeelle.Str / Lehtikuva

Tietojen mukaan siirtymä 16 joukkueen SM-liigasta 12+10 joukkueen kaksiportaiseen sarjaan saattaa toteutua nostamalla jo siirtymäkausille mukaan joitain nykyisiä Mestis-seuroja.

Liigalähteet ovat yksimielisiä, että seurojen nostamisen täytyy pohjautua nykyisiin liigalisenssiehtoihin, jotka täyttämällä muutamalla seuralla olisi mahdollisuus pelata SM-liigaa jo tulevalla kaudella.

Mitään kabinettipäätöksiä Jokerien nostamiseen ei ole suunnitteilla. Sen tekee mahdottomaksi parhaillaan käynnissä oleva Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinta.

Paluu konferenssimallin lähteille?

Esitys Mestis-seurojen mukaan pääsystä on noussut pöydälle aivan viime hetkillä, mutta sitä ehdotettiin ensimmäisen kerran jo viime kesänä.

Tuolloin keskustelu jämähti entisen NHL-seurapomo Jarmo Kekäläisen raportista nousseeseen kohuun niin sanotusta konferenssimallista. Siinä nykyiset SM-liigaseurat vahvistettuna Jokereilla ja mahdollisesti toisella Mestis-seuralla oli jaettu läntiseen ja itäiseen konferenssiin.

Esitys nähtiin keskisuurissa ja pienissä liigaseuroissa pitkälti suurseurojen silmänkääntötemppuna, sillä Tampereen, Turun, Helsingin, Oulun ja Länsirannikon suuret seurat oli saatu kätevästi samalle puolelle karttaa pelaamaan valtaosan otteluista toisiaan vastaan.

Konferenssimalli kaatui saamaansa vastustukseen eikä sitä edistetty enää loppukesän jälkeen. Osa ehdotusta tukeneista seuroista on kuitenkin yhä haikaillut jopa 9+9 seuran sarjamallia SM-liigaan.

Nyt voittavaksi esitykseksi on nousemassa 12+10 joukkueen malli, johon mahtuisi mukaan kuusi nykyistä Mestis-seuraa. MTV Urheilun tietojen mukaan viime torstain kokouksessa vain pari seuraa piti yhä kiinni miedompana vaihtoehtona olleesta 14+10 joukkueen mallista.

Samalla seurojen enemmistö esitti selvänä kantanaan, että siirtymän uuteen sarjamalliin on tapahduttava mahdollisimman nopeasti. Käytännössä tämä tarkoittaa mieluummin yhtä kuin kahta kautta, jolloin SM-liigan ylimmältä tasolta putoaisi jo ensi kauden jälkeen peräti neljä seuraa.

Syynä nopean aikataulun suosimiseen on halu ajaa muutokset hyvine ja huonoine seurauksineen läpi mahdollisimman pikaisesti ilman, että seurojen pitäisi elää epävarmuudessa useampia vuosia.

Liigan laajentaminen Mestis-seuroilla jo siirtymäkauden ajaksi vaatii kuitenkin vielä pohdintaa, jotta raaka karsintatapa olisi kaikille mahdollisimman tasapuolinen. Ongelmaa tulee esimerkiksi otteluohjelman luomisessa, jotta yksi seura ei saisi itselleen toista vaikeampaa sarjaohjelmaa.

Helsingin Jokerit ja Joensuun Kiekko-Pojat ovat organisaatioidensa puolesta varteenotettavimpia ehdokkaita nousemaan Mestiksestä uuteen SM-liigaan.Str / Lehtikuva

Aivan pienimpien Mestis-seurojen ei silti kannata vielä liigapaikasta haaveilla, sillä mukaan ovat pääsemässä vain ne seurat, jotka täyttävät olosuhteiltaan, talousluvuiltaan ja muilta osiltaan nousukelpoisuuden kriteerit.

SM-liigan yhtiökokous tekee päätöksen uuden sarjamallin yksityiskohdista alle kahden viikon kuluttua 27. marraskuuta. Tämän jälkeen Suomen Jääkiekkoliiton liittovaltuuston on siunattava muutos.