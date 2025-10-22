



Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko SM-liiga vaarassa hajota: Seuroja lähtökuopissa Jääkiekon SM-liigaa uhkaa hajoaminen. Tappara, HIFK ja TPS ravistelevat sarjan rakenteita. MTV Julkaistu 22.10.2025 16:24 Antti Rämänen antti.ramanen@mtv.fi Useat SM-liigaseurat saattavat lähteä sarjasta, jos tekeillä olevat uudistukset jäävät toteutumatta. Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin. MTV Urheilu tavoitti lukuisia seurajohtajia, jotka tiesivät joukon seuroja olevan valmiina hajottamaan nykyisen SM-liigan. Vääntö on huipentumassa marraskuun lopun yhtiökokoukseen, jossa on määrä päättää uudesta sarjajärjestelmästä, joukkuemäärän vähentämisestä ja pudotuspelien tulonjaon uudistamisesta. Jos muutosta ei tule, suurten seurojen – TPS:n, Tapparan ja HIFK:n – vetämä ryhmä on viime kädessä valmis irtaantumaan SM-liigasta ja perustamaan oman sarjansa. Tämä käynnistäisi arvaamattoman dominoefektin, joka saattaisi vetää mukaansa lopulta muutkin seurat. MTV Urheilun useista lähteistä varmistamien tietojen mukaan ryhmittymällä on vastustajansa, mutta myös kannatusta, jonka myötä lähtijöiden joukko saattaisi kasvaa heti alkuvaiheessa jopa kahdeksaan seuraan. Tällöin myös nykyisin Mestiksessä pelaava Jokerit loikkaisi mukaan.





– Uhka on olemassa. Se on mahdollinen, mutta äärimmäinen keino, yksi haastateltavista toteaa.

Koko sarjauudistus kietoutuu monella tapaa Jokereihin. Nykyisellä karsintamallilla ja sarjatasojen välisellä tasoerolla Liigaan on äärimmäisen vaikea nousta. Brändinsä puolesta Jokerien saamista SM-liigaan keinolla millä hyvänsä on konsulttitoimisto EY:n tuoreessa raportissa arvioitu erittäin tärkeäksi asiaksi sarjan kiinnostavuuden ja talouden kannalta.

Jääkiekon SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen (vas.) ja puheenjohtaja Jyrki Seppä ovat vetäneet sarjauudistuksen selvitystyötä.Tomi Natri /All Over Press

Suurseurojen vaatimuslistalla on silti muutakin.

Pelipöydällä on paitsi suurseurojen vaatimus SM-liigan joukkuemäärän supistamisesta, myös lähes yhtä vahvana pudotuspelien lipputulojen jakaminen markkinaehtoisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että seurat saisivat pitää myös välierien ja finaalien lipputulot itsellään eikä niitä enää ositettaisi kaikkien pudotuspeleihin selviytyneiden kesken.

Tietojen mukaan Tapparassa on laskettu, että seura on jakanut Nokia-areenan menestysputkensa aikana 8,5 miljoonaa euroa muille seuroille. Samaan aikaan uutuuttaan kiiltävässä areenassa pelaaminen on käynyt tamperelaisseuroille niin kalliiksi, että seurat ovat tavoittaneet kasvumahdollisuuksiensa rajat nykyisessä sarjassa.

Joidenkin mielipiteiden mukaan tämä on lähtöuhkauksen todellinen syy – ei suomalaisen sarjakiekon uudistaminen tai joukkuemäärän vähentäminen.

– Ei tässä kyse ole isojen seurojen kiinnostuksesta pelastaa suomilätkä, vaan muuttaa ennen kaikkea pudotuspelien tulonjako, toteaa nimettömänä kommentoinut seurajohtaja.

Ketjureaktio hajottaisi SM-liigan?

TPS:n puheenjohtajan Kai Koskisen vetämälle kolmen suuren ryhmittymälle tukensa ilmaisseista seuroista liikkuu vaihtelevia tietoja.

Kokonsa puolesta Ilves kuuluu suurseuroihin, mutta se ei voi valita puoliaan puheenjohtajansa Jyrki Sepän hoitaessa myös SM-liigan puheenjohtajan tehtävää. SM-liigan hallitus valmistelee parhaillaan omaa esitystään marraskuun lopun yhtiökokoukseen, jossa uusi sarjamalli on tarkoitus runnoa maaliin.

Liigahallituksessa istuvat myös edustajat Rauman Lukosta, Oulun Kärpistä, Kuopion KalPasta ja Mikkelin Jukureista. Näistä tavoitetut Lukko ja Kärpät kiistävät olevansa kolmen suurseuran kelkassa.

– Olemme sitoutuneet Liigan prosessiin, vakuuttaa Lukon puheenjohtaja Janne Mokka.

On kuitenkin selvää, että Tapparan, TPS:n, HIFK:n ja Jokerien irtiotto käynnistäisi arvaamattoman tapahtumasarjan, joka vetäisi mukaan muitakin seuroja. Ilves ei jäisi eri sarjaan Tapparan kanssa. Kiekko-Espoo ei katselisi sivusta helsinkiläisten lähtöä. Kärpät tarvitsee muita suurseuroja. Ässät seuraisi Lukkoa uuteen sarjaan.

Toimituksen näkemys SM-liigaseurojen asennoitumisesta sarjajärjestelmän muutokseen. Vasemmalla aktiivisemmin muutosta vaativat, oikealla nykyiseen järjestelmään vahvemmin sitoutuneet. Jokerit ja Kiekko-Espoo eivät ole päätösvaltaisia liigaosakkaita, mutta ovat valmiina liittymään myös uuteen sarjaan.MTV

Uudistukset tarvitsevat SM-liigan yhtiökokouksessa kahden kolmasosan enemmistön. Kiekko-Espoo ei ole vielä äänivaltainen osakas, joten päätösten saamiseen vaaditaan kymmenen seuraa viidestätoista.

Tällöin vaa’ankieliasemassa olisivat edellä mainittujen lisäksi muun muassa Pelicans ja JYP, joissa ei toistaiseksi ole tehty linjauksia tulevasta. Jyrkempää muutosta vastustavien leiriin kuuluvat liikevaihdoltaan sarjan viisi pienintä seuraa: HPK, KooKoo, Sport, SaiPa ja Jukurit.

Kaikissa näissä ei kuitenkaan ole muodostettu lopullista mielipidettä sarjauudistuksesta. Kaikkialla ei ole edes kunnolla tietoa siitä, mistä marraskuun lopussa todella äänestetään.

Suurseurojen joukkopako kuulostaa joka tapauksessa seurapomojen korvaan radikaalilta toimenpiteeltä.

– Siinä häviävät kaikki, mutta kysymys kuuluu, kuka häviää eniten, arvioi eräs haastateltu.

– Siitä seuraisi hallitsematon kaaos. Helvetisti häviäjiä, juniorit yhtenä, hän varoittaa.

KalPa ja HPK aktiivisia kulisseissa

Seurat ovat varovaisia ilmaisemaan omaa kantaansa.

Kulisseissa on käyty kovaa lobbausta, jossa suurseurojen vastakkaisesta leiristä esiin on noussut kaksi nimeä: KalPan puheenjohtaja, liigahallituksen jäsen Mika Sutinen ja HPK:n puheenjohtajana toimiva entinen huippukiekkoilija Jyrki Louhi.

MTV Urheilu on yrittänyt tuloksetta tavoittaa kumpaakin kommentoimaan väitteitä.

Louhen kerrotaan lobanneen nykyisen järjestelmän puolesta suomalaisen jääkiekon edun nimissä. Sutinen on ollut samalla asialla.

KalPan rooli on yllättävä, sillä liikevaihtonsa puolesta se kuuluu tällä hetkellä Liigan suurimpaan kolmannekseen. Samalla se on ollut yksi nykyisen tulonjakomallin voittajista.

– Ilmainen raha motivoi, haastateltava tokaisee KalPan ja HPK:n aktiivisesta roolista.

Joukkuemäärä vähenemässä 14 seuraan

Osa haastateltavista oli skeptisiä tulossa olevan päätöksen suhteen. Yksi epävarmuus liittyy aikatauluun, sillä Liigan yhtiökokouksesta päätökseen siunaavaan Suomen jääkiekkoliiton liittovaltuuston kokoukseen on vain pari päivää.

Tämä ei välttämättä aiheuta suurtakaan ongelmaa, sillä liittovaltuusto voidaan tarvittaessa kutsua uudelleen koolle myöhemminkin. Myös liigaseurojen ja sarjajohdon todellista tahtotilaa on kyseenalaistettu, mutta viimeistään suurten seurojen epäsuorat uhkaukset sarjan hajottamisesta ovat laittaneet vipinää päätöksentekoon.

– Muutos tulee varmasti.

– En usko, että päätöstä voidaan enää lykätä. Paine on niin kova.

Jokerien ja Pelicansin viime kevään karsintasarja osoitti karulla tavalla tasoeron SM-liigan ja Mestiksen välillä.Tomi Natri /All Over Press

MTV Urheilun tietojen mukaan liigaosakkaat olisivat valmiita typistämään joukkueiden määrän 14 seuraan, mutta esitettyyn 12 joukkueen malliin siirtyminen on jo huomattavasti epävarmempaa.

Sen sijaan tapa, jolla joukkuemäärää vähennettäisiin, on edelleen ratkaisematta. Keinoja riittää useamman joukkueen karsintasarjoista suoraan putoamiseen, mutta jokaisella niistä on omat vastustajansa.

Myös keskustelut kahden ylimmän sarjaportaan mahdollisesta haalimisesta SM-liiga Oy:n alle ovat edelleen kesken. Tämä tietäisi useiden nykyisten Mestis-seurojen ottamista uusiksi liigaosakkaiksi ja näiden pääsyä jakamaan tv-sopimuksesta tulevia korvauksia.