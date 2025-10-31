Lappeenrannan SaiPan hallituksen puheenjohtaja Jussi Turunen sanoo, ettei seuraa ole kysytty mukaan entisen Tappara-puheenjohtajan Heikki Penttilän puuhailemaan uuteen liigaprojektiin. Turunen uskoo, että Liiga-seurat saavat halutut muutokset läpi marraskuun lopun yhtiökokouksessa.
– Ei ole meihin oltu yhteydessä tämän asian tiimoilta, Turunen sanoo Penttilän kilpailevaan sarjaprojektiin viitaten.
Onko tässä jupakassa kyse pienempien seurojen painostamisesta?
– En halua lähetä arvailemaan muiden motiiveja. Ei ole siitä käsitystä.
SM-liiga järjestelee samaan aikaan omaa uudistustaan, jonka taustat MTV Urheilu avasi kattavasti keskiviikkona. Marraskuun yhtiökokouksessa päätettävät muutokset pitäisivät sisällään rajun lähivuosien karsinnan, jossa useampi nykyjoukkue putoaisi pääsarjasta.