Jääkiekon SM-liiga esittää osakasseuroilleen kahta vaihtoehtoa uudeksi sarjamalliksi. Joukkuemäärää ollaan vähentämässä usean joukkueen karsintasarjan avulla.
SM-liigan strategiaryhmä lähestyi seuroja keskiviikkona esityksellä, jonka pohjalta osakkaat äänestävät uudesta sarjamallista marraskuun lopun yhtiökokouksessa.
Samaan aikaan käynnissä on ollut suurten seurojen hanke mahdollisesta uudesta sarjasta, jos Liigan yhtiökokous ei saa aikaiseksi ryhmittymän vaatimia uudistuksia.
MTV Urheilun haltuunsa saamassa esityksessä vaihtoehtoja uudeksi sarjamalliksi on kaksi: 12+10 ja 14+10 joukkueen kaksitasoinen sarja, jossa molemmat portaat toimisivat Liigan alaisuudessa.
Molemmissa sarjamalleissa nousijat ja putoajat ratkaistaan kahden ottelukierroksen karsintasarjalla, johon pääsisivät mukaan kaksi ylemmän tason viimeistä ja peräti neljä alemman tason parasta joukkuetta. Tämä tulisi voimaan heti joukkuemäärän vähentämistä seuraavalla kaudella.
Jos joukkuemäärä vähenee 14 joukkueeseen, vähentäminen tapahtuu heti kaudella 2026–27. Mikäli taas ylemmän sarjan joukkuemäärää pienennetään 12 joukkueeseen, sarjasta putoaisi kaudella 2026–27 kaksi joukkuetta ja vuotta myöhemmin kaksi lisää.