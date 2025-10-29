Jos joukkuemäärä vähenee 14 joukkueeseen, vähentäminen tapahtuu heti kaudella 2026–27. Mikäli taas ylemmän sarjan joukkuemäärää pienennetään 12 joukkueeseen, sarjasta putoaisi kaudella 2026–27 kaksi joukkuetta ja vuotta myöhemmin kaksi lisää.

Molemmissa sarjamalleissa nousijat ja putoajat ratkaistaan kahden ottelukierroksen karsintasarjalla, johon pääsisivät mukaan kaksi ylemmän tason viimeistä ja peräti neljä alemman tason parasta joukkuetta. Tämä tulisi voimaan heti joukkuemäärän vähentämistä seuraavalla kaudella.

Samaan aikaan käynnissä on ollut suurten seurojen hanke mahdollisesta uudesta sarjasta, jos Liigan yhtiökokous ei saa aikaiseksi ryhmittymän vaatimia uudistuksia.

Niin sanotusta A-liigasta pudotuspeleihin selviytyy 14 joukkueen sarjassa 10 parasta. Jos osakkaat päätyvät 12 joukkueen malliin, pudotuspeleihin pääsee tässä sarjassa 8 parasta. Alemmasta sarjasta pudotuspeleihin yltää molemmissa malleissa kuusi runkosarjan parasta.

Tulonjakoon merkittävä uudistus

Toinen pöydällä ollut asia, pudotuspelien tulonjako, on esitetty ratkaistavaksi uudella tavalla. Jatkossa playoff-tuloja finaaleista ja välieristä ei ositettaisi kaikkien pudotuspeleihin päässeiden kesken.

Liigan keskitetyt tulot eli mediasopimuksen ja vedonlyöntisopimusten tuotot on tarkoitus jakaa 14+10-mallissa suhteessa 80 ja 20 prosenttia ylemmän ja alemman sarjatason kesken. Jos ylemmän sarjan joukkuemäärä kapenee 12 joukkueeseen, jaetaan tulot suhteessa 70–30.