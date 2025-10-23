Jääkiekon SM-liigan sarjajärjestelmäuudistuksen ajautuminen pattitilanteeseen oli yksi isoista puheenaiheista Liigaviikossa torstaina.
MTV Urheilu uutisoi keskiviikkona isosta väännöstä sarjajärjestelmäuudistuksen kulisseissa. Yhteistä näkemystä ei ole löytynyt, muutokset ovat vastatuulessa ja riski sille, että SM-liiga hajoaa, on kasvussa.
MTV Urheilun tietojen mukaan pienemmät seurat erityisesti HPK:n, mutta myös KalPan vetämänä haluaisivat jatkaa nykyisellä mallilla, mikä on synnyttänyt jopa irtautumishaluja Tapparan, HIFK:n ja TPS:n johtamana.