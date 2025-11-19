Jääkiekon SM-liigassa tapahtuu nyt päivittäin niin omituisia käänteitä, ettei niitä tohdi edes uskoa. Tänään MTV Urheilun Antti Rämäsellä on kerrottavanaan kaksi seikkaa, jotka saattavat järkyttää muutoshaluisimpia lukijoita.
Jo saman päivän iltana tietoomme tuli, että Ässien ulostulon takana on suurempi joukko keskisuuria, pieniä ja huhuissa jopa porilaisia suurempia seuroja. Ryhmittymä saattaa hyvin kaataa jo kertaalleen viime viikolla hymistellyn 12+10 joukkueen sarjauudistuksen sekä suoran nousun ja putoamisen sarjaportaiden väliltä.
– Tämä on kuin jotkut firman pikkujoulut. Illalla puhutaan yhtä ja aamulla toista. Ja sitten viikon päästä on uudet pikkujoulut, kommentoi yksi tapahtumien keskellä olevista haastateltavista.
Toisaalta yksi ryhmittymässä mukana olevista näki asiassa loogisia syitä. Hintalappu 12 joukkueen pääsarjalle ja 4–5 seuran putoamiselle on niin valtava, etteivät seura näe selviävänsä siitä. Monet nostavat esiin myös sen, ettei SM-liigan kassasta voi maksaa edes kahdelle seuralle 2,2 miljoonan arvoiseksi määriteltyä liigaosaketta takaisin.
– Monessa paikkaa on taidettu ottaa laskin käteen, haasteltava tokaisi.
Mistä tällainen äkillinen käänne sitten on peräisin? Eivätkö seurat enää pelkää isoja pahoja Tapparaa, HIFK:ta, TPS:ää ja uudella sarjalla uhkailevaa Heikki Penttilää?
Vastaus kuuluu: eivät tunnu pelkäävän. Jos seurat uskoisivat, että SM-liigan hajoamisuhka on todellinen, ne suostuisivat kiltisti suurten ehdottamaan selvään joukkuemäärän kaventamiseen.
Ässien vaatimus on jälleen repinyt railon keskisuurten ja pienten sekä isojen leirien välille.Matti Raivio / All Over Press
Toisaalta Ässien ratkaisulla pelattiin myös lisäaikaa. Nyt ensi viikon yhtiökokouksessa pöydällä on muitakin vaihtoehtoja kuin 12+10 joukkueen malli. Liigaosakkaat saavat viikon aikana katsoa, millaiset kortit kolmen koplalla ja Penttilällä on käsissään.
Pelin painopiste on siirtynyt Causabon-liigalaisten päätyyn.
Liitto vastustaa “Superliigaa”
Toinen muutosta toivovia masentava uutinen tulee tässä.
MTV Urheilu kertoi viime viikonloppuna myös uudesta raikkaasta ideasta, jossa ehdotettiin siirtymäkaudeksi 2026-27 muutamien Mestis-seurojen nostamista SM-liigaan pelaamaan paikoista uuden sarjamallin järjestelmään.
Ehdotuksessa liigalisenssin kriteerit täyttävät seurat voisivat ilmoittautua mukaan jo ensi kaudeksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi vain Helsingin Jokereita ja ehkä Joensuun Kiekko-Poikia, jossa Liigaan noususta on haaveiltu viime vuodet tosissaan.
Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut Suomen Jääkiekkoliiton vastustava kanta. Liitto ei halua näivettää jo nykyään henkitoreissaan olevaa Mestistä päästämällä sen elinvoimaisimpia seuroja Liigaan etuajassa.
Tässä kohtaa voisi kysyä, että miten Mestis voisi tästä mennä vielä ankeampaan kuntoon? Ja jos siirtymä 12+10 tai 14+10 joukkueen kaksiportaiseen Liigaan tapahtuu joka tapauksessa puolentoista vuoden päästä, miksi siirtymäkausi olisi niin suuri ongelma?
Jokerit ja Joensuun Kiekko-Pojat ovat kaksi varteenotettavaa nousijaehdokasta SM-liigaan.Tomi Natri /All Over Press
Todellisuudessahan Liigaan halutaan vain Jokerit – ja tietysti mahdollisimman nopeasti. MTV Urheilun lähteiden mukaan liitossa kuitenkin arvioidaan, että Superliigaksi kutsuttuun siirtymäkauteen voisi samojen kriteerien perusteella hyväksyä mukaan muitakin Mestis-seuroja.
Ässien kirjeessä tosin erikseen mainittiin, että SM-liigaosakkaiden kesken on puhuttu vain 1–2 joukkueen nostamisesta. Tässäkin esiin nousee, että Liigassa ehdotuksen kilpailuoikeudellista puolta on testattu asiantuntijoilla.
Käynnissä olevan kilpailuviranomaisen tutkinnan takia seuran tai seurojen nostaminen pitäisi tehdä kirjeen mukaan “riittävän ‘turvalliseksi’ ja riskit riittävän vähäisiksi”. SM-liigassa ollaan siis tosissaan huolissaan syytöksistä, joiden mukaan sitä on pyöritetty kartellinomaisesti ja määräävää markkina-asemaa väärin käyttäen.
Jääkiekkoliitto on ollut Mestis-seurojen tapaan 12+10 joukkueen sarjan sekä suoran nousun ja putoamisen kannalla, mutta miltään kynnyskysymykseltä kumpikaan asia ei tässä kohtaa näytä.
Olemmeko siis jälleen tilanteessa, että enemmistö liigaosakkaista kääntyy sittenkin 14+10 joukkueen sarjan ja täysin tekemättömältä tuntuvan karsintanousun taakse? Vai jääkö koko uudistus sittenkin pöydälle, koska yksimielisyyteen ei päästä?
Tästä saadaan lisäselkoa viimeistään ensi viikon torstaina. Toisaalta tänä iltana saattaa olla jälleen uudet “pikkujoulut” edessä.