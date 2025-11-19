Jääkiekon SM-liigassa tapahtuu nyt päivittäin niin omituisia käänteitä, ettei niitä tohdi edes uskoa. Tänään MTV Urheilun Antti Rämäsellä on kerrottavanaan kaksi seikkaa, jotka saattavat järkyttää muutoshaluisimpia lukijoita.

Uutisoimme eilen, että Porin Ässät on viime hetkellä esittänyt vaatimuksen, jonka mukaan myös 14+10 joukkueen sarjamalli on käsiteltävä ensi viikon torstaina järjestettävässä SM-liigan yhtiökokouksessa.

Jo saman päivän iltana tietoomme tuli, että Ässien ulostulon takana on suurempi joukko keskisuuria, pieniä ja huhuissa jopa porilaisia suurempia seuroja. Ryhmittymä saattaa hyvin kaataa jo kertaalleen viime viikolla hymistellyn 12+10 joukkueen sarjauudistuksen sekä suoran nousun ja putoamisen sarjaportaiden väliltä.

– Tämä on kuin jotkut firman pikkujoulut. Illalla puhutaan yhtä ja aamulla toista. Ja sitten viikon päästä on uudet pikkujoulut, kommentoi yksi tapahtumien keskellä olevista haastateltavista.