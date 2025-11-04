Tappara ja Ilves maksoivat kolmen vuoden aikana pudotuspelien lipputuloistaan yli kolme miljoonaa euroa muille SM-liigaseuroille.
Asia käy ilmi SM-liigan seuroilleen lähettämästä materiaalista, jossa Liigan strategiatyöryhmä antaa esityksensä pudotuspelien tulonjaon uudistamisesta.
Nykyisen mallin mukaan seurat ovat saaneet pitää puolivälierissä kertyneet lipputulot itse, mutta välierien ja mitalipelien tulot on ositettu kaikkien pudotuspelijoukkueiden kesken.
Tämä on hiertänyt kivenä kengässä suurissa halleissa pudotuspelejään pelanneilla seuroilla. Eteenkin Tappara ja Ilves ovat kritisoineet tulonjakomallia sen jälkeen, kun ne ovat siirtyneet pelaamaan 12 700 katsojaa vetävään Nokia-areenaan, jossa myös tapahtumakulut ovat jättiluokkaa.
Jääkiekon SM-liigan seuroilleen jakamasta materiaalista käy ilmi, että Tappara on jakanut vuosina 2022–24 kolmen pudotuspelikevään lipputuloistaan peräti 2,1 miljoonaa euroa muille seuroille. Juuri kyseisenä ajanjaksona Tappara eteni jokaisena keväänä mestariksi voitettuaan sitä ennen runkosarjan.
Ilves puolestaan pelasi välierissä ja pronssiottelussa vuosina 2022 ja 2023. Keväällä 2024 joukkueen tie katkesi puolivälieriin. Tänä aikana Ilves maksoi pudotuspelien lipputuloistaan yhteiseen kassaan 955 000 euroa.
Pudotuspelien tulonjaon saajat ja maksajat. Joukkueista JYP ei selviytynyt kolmen kauden otannalla lainkaan pudotuspeleihin.MTV
SM-liigan jakamasta datasta selviää, että maksajapuolella on myös kahdesti finaaleihin viime vuosina edennyt Pelicans, joka on joutunut luovuttamaan playoff-tuloistaan 347 000 euroa muille seuroille.
Muita maksajia ovat TPS (167 000 euroa) ja Kärpät (81 000 euroa). Saajapuolella tulonjaosta ovat eniten hyötyneet Lukko (240 000€), Jukurit (234 000€), KooKoo (149 000€) ja Ässät (116 000€).
Esityksessä ei vielä ollut käytettävissä viime kauden pudotuspelien lipputuloja, minkä takia myös hallitseva mestari KalPa oli 99 000 eurolla nettosaaja vuosien 2022–2024 pudotuspeleistä. Hieman plussalle jäi myös HIFK, joka sai muiden tilittämiä rahoja 18 000 euron verran.
Esityksessä summat on laskettu periaatteella kolme euroa per myyty pääsylippu. Tällä pyritään kokoamaan joka kaudelta noin miljoonan euron potti, jolla kustannettaisiin SM-liigan järjestämiskuluja logistiikasta markkinointiin.
HIFK pelasi Tappara vastaan SM-liigan välierissä keväällä 2023. Uuden tulomallin mukaan seura olisi ollut yksi suurimmista hyötyjistä.Photomotion / All Over Press
Tämä laskentamalli tarkoittaisi, että vuosien 2022–24 lukujen perusteella Tappara olisi saanut pudotuspeliotteluistaan 768 000 euroa. Ilvekselle olisi jäänyt viivan alle 563 000 euroa.
Tässä laskentamallissa suuressa Turkuhallissa pelaava TPS olisi saanut tuloja 324 000 euroja ja HIFK:kin 257 000 euroa. Huomattavasti näitä pienemmässä hallissa kotiotteluitaan pelaava Pelicans olisi kahdesta finaalikeväästään huolimatta tienannut hieman vähemmän, 233 000 euroa.
Tältä pudotuspelien tulonjako olisi näyttänyt, jos rahat olisi jaettu nyt esitetyn mallin mukaisesti vuosina 2022–24.MTV
Tämän mallin häviäjiä olisivat olleet pienemmissä areenoissa seurat, jotka ovat päässeet pudotuspeleihin, mutta jääneet useammilla kausilla puolivälieriin. Ilman finalistien lipputulojen osituksia Jukurit olisi saanut vain 74 000, Lukko 90 000, KooKoo 115 000 ja Ässät 71 000 euroa. Ero nykyiseen jakomalliin on siis merkittävä.
KalPa ja Kärpät olisivat saaneet jonkun verran nykyistä mallia enemmän.
SM-liigan osakkaiden on määrä päättää esitetystä tulonjakomuutoksesta marraskuun lopun yhtiökokouksessa, jossa pöydällä on myös paljon huomiota saanut sarjajärjestelmän uudistaminen.