Juuri nyt Avaa

Ilves puolestaan pelasi välierissä ja pronssiottelussa vuosina 2022 ja 2023. Keväällä 2024 joukkueen tie katkesi puolivälieriin. Tänä aikana Ilves maksoi pudotuspelien lipputuloistaan yhteiseen kassaan 955 000 euroa.

Jääkiekon SM-liigan seuroilleen jakamasta materiaalista käy ilmi, että Tappara on jakanut vuosina 2022–24 kolmen pudotuspelikevään lipputuloistaan peräti 2,1 miljoonaa euroa muille seuroille. Juuri kyseisenä ajanjaksona Tappara eteni jokaisena keväänä mestariksi voitettuaan sitä ennen runkosarjan.

Tämä on hiertänyt kivenä kengässä suurissa halleissa pudotuspelejään pelanneilla seuroilla. Eteenkin Tappara ja Ilves ovat kritisoineet tulonjakomallia sen jälkeen, kun ne ovat siirtyneet pelaamaan 12 700 katsojaa vetävään Nokia-areenaan, jossa myös tapahtumakulut ovat jättiluokkaa.

Nykyisen mallin mukaan seurat ovat saaneet pitää puolivälierissä kertyneet lipputulot itse, mutta välierien ja mitalipelien tulot on ositettu kaikkien pudotuspelijoukkueiden kesken.

Tappara ja Ilves maksoivat kolmen vuoden aikana pudotuspelien lipputuloistaan yli kolme miljoonaa euroa muille SM-liigaseuroille.

Tappara ja Ilves ovat maksaneet vuosina 2022–24 pelaamistaan pudotuspeleistä yli kolme miljoonaa euroa muille SM-liigan seuroille.

Tappara ja Ilves ovat maksaneet vuosina 2022–24 pelaamistaan pudotuspeleistä yli kolme miljoonaa euroa muille SM-liigan seuroille. Photomotion / All Over Press

Pudotuspelien tulonjaon saajat ja maksajat. Joukkueista JYP ei selviytynyt kolmen kauden otannalla lainkaan pudotuspeleihin.MTV

Muita maksajia ovat TPS (167 000 euroa) ja Kärpät (81 000 euroa). Saajapuolella tulonjaosta ovat eniten hyötyneet Lukko (240 000€), Jukurit (234 000€), KooKoo (149 000€) ja Ässät (116 000€).

Esityksessä ei vielä ollut käytettävissä viime kauden pudotuspelien lipputuloja, minkä takia myös hallitseva mestari KalPa oli 99 000 eurolla nettosaaja vuosien 2022–2024 pudotuspeleistä. Hieman plussalle jäi myös HIFK, joka sai muiden tilittämiä rahoja 18 000 euron verran.