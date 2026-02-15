Bannonin listalla olivat myös Kiinan presidentti Xi ja Euroopan unioni.
Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin entinen neuvonantaja Steve Bannon ehdotti tuomitulle seksuaalirikolliselle Jeffrey Epsteinille paavi Franciscuksen syrjäyttämistä.
Asia selviää Epstein-asiakirjoista, kertoo yhdysvaltalaismedia CNN. Viestit on lähetetty vuonna 2019 sen jälkeen kun Bannonin aika Valkoisen talon palveluksessa oli päättynyt.
Bannonia ei voi tavoitteiden puutteesta syyttää, sillä syrjäytyslistalle on paavin lisäksi myös Yhdysvaltojen ex-presidentti Bill Clinton, presidenttiehdokas Hillary Clinton, Kiinan presidentti Xi Jinping ja Euroopan unioni.
Paavi-suunnitelmaa selittänee se, että Bannonin mielestä Franciscus vastusti hänen ajamaansa nationalismia.
Bannon vaikutti toivovan Epsteinin ryhtyvän In the Closet of the Vatican -kirjan elokuvaversion vastaavaksi tuottajaksi, Epstein-asiakirjoista selviää.
Epstein ei toiveeseen tiettävästi vastannut, eikä tiedossa myöskään ole, kuinka vakavasta tarjouksesta oli kyse, CNN kirjoittaa.
Ranskalaisen Frédéric Martelin kirjassa kymmenet kardinaalit ja muut korkea-arvoiset kirkon jäsenet väittivät, että suuri osa Vatikaanin palveluksessa olevista papeista ja piispoista on homoseksuaaleja.
Teoksesta ei ole tehty ainakaan suoraa elokuva- tai tv-sovitusta.
Kesäkuussa 2019 Epstein lähetti Bannonille linkin juttuun, jonka otsikko oli vapaasti kääntäen "Paavi Francis tai Steve Bannon: Katolisten täytyy valita". Tähän Bannon vastasi "helppo valinta".
Franciscus oli katolisen kirkon paavi vuodesta 2013 huhtikuuhun 2025 saakka, jolloin hän kuoli 88-vuotiaana.
