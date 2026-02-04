Liiketoiminta ja kehitys

FSB-viestistä saa kuvan, että teksti on Epsteinin kirjoittama ja hänen itselleen välittämä, mutta varmuutta asiasta ei ole.

– Yhä useammat johtolangat, yhä enemmän tietoa ja yhä lisää kommentointia kansainvälisessä mediassa viittaavat epäilyyn, että tämä ennennäkemätön pedofiliaskandaali oli osittain Venäjän tiedustelupalvelujen järjestämä, Tusk sanoi.

Puolan pääministeri Donald Tuskin mukaan Puola selvittää, hyödynsikö Venäjän tiedustelupalvelu Epsteinia tai oliko tämä muutoin osallisena sen toiminnassa.

Dokumenteista selviää, että tuomittu seksuaalirikollinen Epstein keskusteli useiden henkilöiden kanssa mahdollisuudesta tavata Putin.

Venäjän mukaan Epstein ei ollut ehdottanut Putinille tapaamista.

Mahdollisiin Putinin ja Epsteinin välisiin tapaamisiin viitattiin ainakin vuosina 2011, 2013, 2015, 2017 ja 2018 eli vuosia sen jälkeen kun Epstein tuomittiin seksuaalirikoksista 2008, ukrainalaismedia Kyiv Post kertoo.