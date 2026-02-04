Venäjän mukaan Epstein ei ollut ehdottanut Putinille tapaamista.
Venäjän presidentti Vladimir Putinin sukunimi mainitaan yli tuhannessa Jeffrey Epstein -asiakirjassa, jotka Yhdysvaltojen oikeusministeriö on julkaissut.
Dokumenteista selviää, että tuomittu seksuaalirikollinen Epstein keskusteli useiden henkilöiden kanssa mahdollisuudesta tavata Putin.
Puolan pääministeri Donald Tuskin mukaan Puola selvittää, hyödynsikö Venäjän tiedustelupalvelu Epsteinia tai oliko tämä muutoin osallisena sen toiminnassa.
– Yhä useammat johtolangat, yhä enemmän tietoa ja yhä lisää kommentointia kansainvälisessä mediassa viittaavat epäilyyn, että tämä ennennäkemätön pedofiliaskandaali oli osittain Venäjän tiedustelupalvelujen järjestämä, Tusk sanoi.
Epsteinin vuonna 2015 itselleen välittämässä sähköpostissa mainitaan jollain taholla olevan "joitain ystäviä FSB:ssä". FSB on Venäjän turvallisuuspalvelu.
FSB-viestistä saa kuvan, että teksti on Epsteinin kirjoittama ja hänen itselleen välittämä, mutta varmuutta asiasta ei ole.