Trumpin hallintoa on arvosteltu voimakkaasti sen jälkeen, kun oikeusministeriö julkaisi seksuaalirikoksista tuomittuun Epsteiniin liittyviä asiakirjoja, joita oli sensuroitu kovakätisesti.

Yhdysvaltain oikeusministeriö kiistää muokanneensa Jeffrey Epsteiniin liittyviä asiakirjoja presidentti Donald Trumpin suojelemiseksi.

Seksuaalirikoksista tuomitun, nyt jo edesmenneen Epsteinin uhrit ovat ilmaisseet tuohtumustaan viime viikolla julkaistuista asiakirjoista, koska niitä oli sensuroitu kovakätisesti. Sekä asiakirjoissa esiintyvää tekstiä että kuvissa esiintyviä ihmisiä oli sensuroitu.

Varaoikeusministeri Todd Blanche kiisti uutiskanava NBC:llä, että ministeriö olisi muokannut Trumpia koskevia tietoja. Blanche toimi aiemmin Trumpin henkilökohtaisena asianajajana.

Perjantaina julkaistuun materiaaliin lukeutui valokuvia muun muassa Yhdysvaltain entisestä presidentistä Bill Clintonista sekä muista julkisuuden henkilöistä, kuten Mick Jaggerista ja Michael Jacksonista.

Ministeriö julkaisi uudelleen Trump-kuvan

Oikeusministeriö sanoi sunnuntaina julkaisseensa uudelleen Epsteiniin liittyvän kuvan, jossa esiintyy presidentti Trump.

Yhdysvaltalaismediat kertoivat viikonloppuna, että asiakirjojen joukosta oli niiden julkaisun jälkeen kadonnut vajaat parikymmentä tiedostoa. Oikeusministeriön verkkosivuilta kadonneen materiaalin joukossa oli muun muassa kuva pöydästä, jonka avoimesta laatikosta pilkistää valokuva Trumpista, Epsteinistä sekä tämän rikoskumppanista Ghislaine Maxwellistä.

Oikeusministeriö sanoi viestipalvelu X:ssä, että yksi julkaistuista kuvista oli korvamerkitty mahdollisten lisätoimien varalta uhrien suojelemiseksi.

– Varmuuden vuoksi oikeusministeriö poisti kuvan väliaikaisesti jatkotarkistusta varten. Tarkistuksen jälkeen todettiin, ettei ole todisteita siitä, että kuvassa esiintyisi Epsteinin uhreja, ja se on julkaistu uudelleen ilman muutoksia tai sensurointia, ministeriö sanoi päivityksessään.

Demokraatit syyttävät peittelystä

Oikeusministeriö on sanonut suojelevansa sensuroinneilla Epsteinin uhreja. Sensuroinnin runsaus sekä asiakirjojen katoamiseen liittyvät syytökset ovat kuitenkin vain lisänneet vaatimuksia läpinäkyvyydestä, jotta Epsteinin uhrit saisivat oikeutta.

Yhdysvaltain kongressi hyväksyi viime kuussa lain, jonka mukaan hallinnon oli julkaistava Epstein-materiaali perjantaihin 18. joulukuuta mennessä. Muun muassa demokraattipäättäjät ovat syyttäneet Trumpin hallinnon uhmaavan toiminnallaan kyseistä lakia.

Republikaanipuolueen kongressiedustaja Thomas Massie yhtyi sunnuntaina demokraattien vaatimuksiin. Massie on pitkään ajanut kaikkien Epstein-asiakirjojen julkistamista.

– Kyse on valikoivasta salaamisesta, Massie sanoi CBS:llä.

Hänen mukaansa ministeriö on jättänyt julkaisematta 60-kohtaisen syytteen, joka käsittää tunnettuja ihmisiä.