Ukraina vääntää nyt auki Venäjän puolustukseen puhkottuja aukkoja – edessä ratkaisevat ajat

Maanantaina 4. syyskuuta julkaistun kuvamateriaalin perusteella ukrainalaisjoukot ovat edenneet sellaiselle metsäkaistaleelle Länsi-Zaporizhzhjassa, joka sijaitsee Venäjän panssariesteiden itäpuolella, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Kyseiset panssariesteet ovat Venäjän kaivamia kuoppia ja pyramidin muotoisia "lohikäärmeen hampaita".