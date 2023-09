Britannia: Nyt taistellaan Putinin pääpuolustuslinjasta – Ukraina väittää Venäjän menettäneen päivässä 600 sotilasta

Britannian mukaan on "hyvin todennäköistä", että Venäjä on siirtänyt yksiköitä Robotynen alueelle muilta rintamalohkoilta. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War on raportoinut Robotynen alueella taistelevan muun muassa Hersonista siirrettyjä Venäjän laskuvarjojääkäreitä.