Ukraina: Vastahyökkäyksen viime päivät "erityisen hedelmällisiä" – videolla venäläistankki ajaa väitetysti omiin miinoihin

Danilov kuvailee Ukrainan vastahyökkäyksen viime päivien olleen "erityisen hedelmällisiä". Hänen mukaansa maan joukkojen tärkein tehtävä on tällä hetkellä tuhota mahdollisimman paljon venäläissotilaita, heidän kalustoaan, polttoainevarastoja ja komentopaikkoja.

Lausunto vaikuttaa olevan kommentti kritiikkiin, jota on herännyt sen vuoksi, ettei Ukrainan vastahyökkäys ole kyennyt läpimurtoihin sen enempää Itä- kuin Etelä-Ukrainassakaan. Ukraina on väittänyt, ettei se ole vielä tehnyt vastahyökkäyksensä pääiskua.

ISW: Ukraina hyökkää usealla alueella

Maanantaina Ukrainalaisjoukot tekivät vastahyökkäyksiä ainakin neljällä alueella ja etenivät "marginaalisesti", kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).