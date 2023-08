Sota-asiantuntija WP:lle: Venäjän puolustuslinjat ovat heikentyneet

Keskeinen kysymys on, kummalta osapuolelta resurssit loppuvat aikaisemmin, Gady sanoo. Gady on arvostettu sota-asiantuntija, joka työskentelee brittiläisessä ajatushautomossa International Institute for Strategic Studiesissa.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) katsoo, että Ukrainan vastahyökkäys on pitkä sarja operaatioita, jotka eivät etene suoraviivaisesti. Ne todennäköisesti tapahtuvat vaihtelevalla tempolla eri vaiheissa, ISW kirjoittaa.