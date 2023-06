Leopardit yrittävät läpimurtoa: Suomalaiset selvittivät satelliittikuvista, mitä Etelä-Zaporizhzhjassa on vastassa

– Robotynen alueella on muun muassa havaittu useita Ukrainan uusia, länsimaisella kalustolla aseistettuja prikaateja. Leopard 2 -panssarivaunut ovat myös sillä suunnalla, Kastehelmi jatkaa.

Leopard 2 -panssarivaunuja ei ole ennen kuluvaa viikkoa tiettävästi nähty Ukrainan taistelukentillä. Panssareiden debyyttiä on pidetty luotettavana merkkinä vastahyökkäyksen alusta, sillä Ukraina on selvästi säästellyt niitä sitä varten.

Venäjä on hyödyntänyt mäet ja harjut

Paroinen kertoo olevan luottavainen, että satelliittikuvien analyysissa on havaittu suurin osa, noin 80–90 prosenttia, Venäjän puolustuslinjoista.

– Joitain pieniä asemia on mahdotonta havaita ilman ajantasaisia korkean resoluution kuvia. Valeasemia on myös vaikea erottaa aidoista, hän jatkaa.

Kuvien ottamisen aikaan useita puolustuslinnoitteita vielä rakennettiin, eikä varmaa tietoa ole, millaisessa kunnossa Venäjän puolustuslinjat ovat olleet Ukrainan hyökätessä. Yhdysvaltalaismedia New York Times ja Washington Post ovat tällä viikolla lähteisiinsä vedoten todenneet Ukrainan vastahyökkäyksen alkaneen.

Ukraina puolestaan on tiedottanut, ettei se erikseen ilmoita, milloin vastahyökkäys alkaa.

Paroisen mukaan satelliittikuvista näkyy, että Venäjä on rakentanut puolustuslinjansa aluetta hallitseville mäille ja harjuille. Puolustusasemien syvyys on alueella noin 25–30 kilometriä.

Etelä-Ukrainan rintamatilanne. Siniset nuolet ovat Ukrainan hyökkäyksiä. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi).

Etelä-Ukrainan rintamatilanne. Siniset nuolet ovat Ukrainan hyökkäyksiä. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi).

"Vielä taistellaan ensimmäisistä asemista"

Venäjän puolustuksessa on useita selkeitä osioita, kirjoittaa Paroinen. Ensimmäisen, noin 3–4 kilometriä syvä alue on tarkkailupisteistä ja vahvistetuista asemista koostuva etulinja.

Yleisesti ottaen syvyyteen rakennettujen puolustuslinjojen uloin kerros tai jopa kerrokset on käytännössä tarkoitettu murrettaviksi. Niiden pääasiallinen tehtävä on lähinnä hidastaa vihollista.

Ensimmäinen varsinainen puolustuslinja on Paroisen mukaan 2–3 kilometriä syvä. Yhtämittainen linja koostuu juoksuhaudoista ja vahvistetuista asemista. Sen ytimen muodostavat Kopanin ja Robotynen kylät.

Kolmas linja on edellistä syvempi, 4–5 kilometrinen. Siihen on rakennettu asemia reserveille ja myös mahdollisesti hämäysasemia, Paroinen kirjoittaa.

– Tällä alueella on suurin osa Venäjän tykistöstä. Venäjän mekanisoidut reservit tulevat liikkumaan tällä alueella, ensimmäisen puolustuslinjan takana, hän jatkaa.

Tietynlainen turva-alue reserveille on kriittinen asia puolustajan kannalta, jotta esimerkiksi panssarivaunut ja rynnäkkövaunut pääsevät liikkumaan suhteellisen suojaisessa maastossa vastahyökkäysasemiin.

"Massiivisia juoksuhautoja"

– Massiivisia, monitasoisia juoksujahautoja, joissa on panssarihautoja ja -esteitä. Laajat miinakentät ovat todennäköisiä, hän arvioi.

Viides alue on ensimmäinen ja kuudes alue viimeinen vetäytymis- ja reservialue Kopani-Robotyne-Tokmak -sektorilla, Paroinen arvioi satelliittikuvien perusteella. Viimeisen alueen ankkuroi Tokmakin kaupunki ja sen ympäristö.

Ukraina hyökkää, kuten arveltiin

Venäläislähteiden väitteiden mukaan Ukraina mursi Venäjän ensimmäisen puolustuslinjan Robotynen alueella, mutta venäläisjoukkojen vastahyökkäys onnistui työntämään ukrainalaisyksiköt alkuperäisiin asemiinsa, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War. Väitteitä ei ole vahvistettu.