Kriittinen raportti paljastaa länsimaiden ylistämän Ukrainan armeijan puutteet: "Haluavat taistella kuin suomalaiset talvisodassa – verta vuotaa liian paljon"

Arviolta 120 000 kuolleesta ja haavoittuneesta sekä aluetappioista huolimatta sodan ensimmäinen reilu vuosi on kiistatta ollut Ukrainan armeijalle odotukset huomioiden menestys.

Paljon Ukrainan taistelua on auttanut myös se, että Venäjä lähti soitellen sotaan. Joukkoja oli liian vähän ja ne oli hajasijoitettu liian moneen paikkaan, arvioivat Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijat tuoreessa julkaisussa .

Ukrainan sodasta on vähintään osin tullut meidän sotamme. Vielä toissakeväänä olisi ollut vaikea kuvitella, että Suomi avoimesti tukee Venäjän kanssa sotaa käyvää valtiota ase- ja ammusavulla.

Myös suomalaisessa sosiaalisessa mediassa tapa keskustella Ukrainan sodasta on vakiintunut: Venäjän epäonnistumisille ilkutaan, Ukrainan onnistumisille hurrataan.

Samalla Ukrainan armeijan kritisoimisesta on tullut jos nyt ei kiellettyä, niin vähintään hyvin harvinaista ja usein myös epäilyttäväksi tulkittavaa toimintaa.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että Ukraina olisi sotinut virheettömästi tai ettei sen armeijan toiminnasta löytyisi parannettavaa. Tämä on sikäli itsestäänselvyys, että täydellistä sotaa on käytännössä mahdotonta sotia. Aina löytyy korjattavaa, parannettavaa ja paikattavaa.

Länsimaisten sotilasasiantuntijoidenkin Ukraina-moitteet ovat olleet niin niukassa, että brittiläisen sotilasasiantuntijan Glen Grantin kirjoittama laaja ja kriittinen raportti Ukrainan armeijasta on harvinaisuus.

Everstiluutnantti evp. Grant on ollut virallisissa ja epävirallisissa asemissa kehittämässä Ukrainan asevoimia vuodesta 2014 lähtien. Britannian Suomen sotilasasiamiehenä hän toimi vuosina 1998–2001.

Viestintä vie, länsi ihailee

Ukrainan armeijan mahdollisesti suurin haaste on Grantin arvion mukaan toimintakulttuurin kokonaisvaltainen uudistaminen.

Samaa rumpua hakkaa Ukrainassa äskettäin vieraillut sotilasasiantuntija Franz-Stefan Gady. Hän kirjoittaa brittilehti Economistille , että Ukrainan armeijan on aika heittää hyvästit Neuvostoliiton perinnölle.

Yksi asia, jossa Ukraina on onnistunut sodassa liki täydellisesti, on armeijan toiminnasta viestiminen. Ukrainan itsensä kehuminen on uponnut länsijohtajiinkin, Grant sanoi Ylelle.