Venäjä hyökkää juuri kuten Ukraina toivoo: "Armeija yrittää noudattaa käskyjä järjettömimmällä mahdollisella tavalla"

Venäjä on viimeisen viikon ajan tehnyt Bahmutissa jotain, mikä O’Brienin mukaan "vaikuttaa tyhmältä". Venäjä on nimittäin keskittänyt hyökkäyksiään itse kaupunkiin.

– Olettaisin, että pätevä armeija yrittäisi piirittää Bahmutin ja hyödyntää sitä, että kaupunki on melkein saarroksissa, O’Brien kirjoittaa.

Ukrainan päätöstä pitää kiinni Bahmutista on myös kritisoitu . Argumentin ytimessä on ajatus, että kaupungin saarrostusuhan kasvettua ovat myös Ukrainan tappiot kaupungissa ja sen ympäristössä lisääntyneet.

Rintamatilanne Bahmutissa ja sen ympäristössä 31. maaliskuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyksiä. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi).

Amerikkalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin mukaan venäläisjoukot ovat pyrkineet hyökkäämään myös kaupungin ympäristössä, mutta menestystä ne eivät ole saavuttaneet.