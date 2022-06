Ukraina: Zelenskyi vieraili eturintaman joukkojen luona – MTV Uutiset seuraa sotaa

Etelä-Ukrainassa Mariupolin satamakaupungin pula juomavedestä on jo kriittisellä tasolla, kertoo kaupungin pormestarin avustaja uutiskanava CNN:n mukaan. Avustajan mukaan ihmiset joutuvat rekisteröitymään juomavettä saadakseen, minkä lisäksi vettä saa vain joka toinen päivä.

Mariupol on tätä nykyä venäläisjoukkojen hallinnassa. Pormestarin avustajan mukaan miehittäjien tarjoama vesi ei sovellu käytettäväksi ilman keittämistä, mutta koska keittäminen ei onnistu kuin ulkona tulella, käyttävät paikalliset vettä sellaisenaan.

Venäjä on viime aikoina keskittynyt sotatoimiin Itä-Ukrainassa, mutta pääkaupungissa Kiovassa raportoitiin sunnuntaiaamuna Venäjän ohjusiskuja ensimmäistä kertaa yli kuukauteen.

Ukrainaan on lähtenyt taistelemaan tuhansia ihmisiä ulkomailta, myös Suomesta joitakin kymmeniä. Suomalaisilla on Ukrainassa toiminut nyt kuukauden verran oma joukkueensa. Toimittajamme Niko Nurminen tapasi Ukrainassa suomalaistaistelijoiden ryhmän.

MTV:n tapaamilla suomalaisilla on ollut "onnea" matkassa, sanoo joukkueenjohtaja Topi Huhtala.

– Tästä meidän Suomi-porukastamme ei ole kuin yksi haavoittunut niin, että hän on jonkin aikaa pois pelistä. Ukrainassa on hoidettu hyvin, lääketiede on todella kehittynyttä. Haavoittunut toipuu tällä hetkellä ukrainalaisessa sotilassairaalassa, Huhtala kertoo.