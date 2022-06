Macronin puheet Venäjän nöyryyttämisen välttämisestä herättävät kritiikkiä – "Pyrkii luomaan tilaa diplomaattiselle ratkaisulle"

MTV:n uutisten kolumnissa Macron nimettiin peräti Manner-Euroopan lökäpöksyksi yhdessä Saksan liittokansleri Olaf Scholzin ja Italian pääministeri Mario Draghin kanssa. Scholzia ja Draghia on niin ikään syytetty liian lepsusta suhtautumisesta Venäjään.

– Macronia on kritisoitu, koska hänen tulkitaan olevan valmis antamaan myönnytyksiä Venäjälle. Minusta hänen käyttämänsä kieli ei välttämättä viittaa siihen.

Hän huomauttaa, että Macron ei ole ainakaan julkisesti esittänyt mitään myönnytyksiä Venäjälle eikä vaatinut Ukrainalta mitään. Sen sijaan Ranska on ollut mukana EU:n talouspakotteissa ja antanut aseapua Ukrainalle.

– Neuvotteluratkaisua sotaan on aiemmin esittänyt lähinnä Turkki. Minusta Macron yrittää yhtenä harvoista eurooppalaisista toimijoista säilyttää myös EU:lla jonkinlaisen diplomaattisen roolin konfliktissa, Siddi tulkitsee.

"Yhteydenpito on ongelmallista"

– Macronin tapa pitää yllä yhteyttä (Putiniin) on ongelmallista. On epäselvää, mitä sillä voidaan saavuttaa, Raik sanoo.

– Tästä syntyy mielikuva, että Ranska hakee jotain kompromissiratkaisua samaan aikaan, kun se tukee julkisesti Ukrainaa. Lähestymistapa on hyvin ristiriitainen.

– Minusta Venäjän toiminta voidaan rinnastaa natsi-Saksaan. Oppitunti on, että imperialistiselle suurvallalle pitää laittaa rajat, Raik sanoo.

– On huolehdittava, että valtio kärsii selkeän tappion niin, ettei se pysty jatkamaan sodankäyntiä myöhemminkään.

"Kansalaisten mielenkiinto sotaa kohtaan hiipuu ennen pitkää"

Suomen Ulkopoliittisen instituutin tutkija Siddin mukaan Macronin kommenteissa on nähtävissä myös kotimaahan suunnattua viestintää.

– Sodan hinta nousee koko ajan. Ensisijaisesti hinta on tietenkin suurin Ukrainalle, mutta vaikutukset kasvavat jatkuvasti koko Euroopassa.

Ranskassa pidetään tässä kuussa parlamenttivaalit, joissa Macronin oma puolue on tiukoilla sekä vasemmistoa että äärioikeistoa vastaan.

– Macronin kommenteissa on myös kotimainen ulottuvuus. En silti usko, että hänen retoriikkansa muuttuu merkittävästi vaalien jälkeen, Siddi sanoo.

– Puheissa on ensisijaisesti kyse kansainvälisistä suhteista ja rauhan saavuttamisesta sekä Euroopan roolin säilyttämisestä.

Macronia on kritisoitu myös siitä, että vaikka hän on pitänyt Venäjän hyökkäyksen jälkeen yllä puheyhteyttä Kremliin, hän ei ole itse vieraillut Ukrainassa. Tässäkin mielessä hänen käyttäytymisensä on arvioitu eroavan monista muista länsimaiden johtajista.