MTV tapasi Ukrainassa sotivia suomalaisia taistelutauolla: "On alettu aliarvioimaan venäläisiä – se on pahin virhe"

Ukrainan asevoimien erikoisjoukkojen suorassa alaisuudessa toimii suomalaisjoukkue, jolla on tänään lepojakso taisteluista.

– Pääosin ukrainalaiset ovat erittäin hyviä taistelutovereita. Erittäin aseveljellisiä. Täysin tuntemattomana olen tullut heitä kouluttamaan. Kiittävät koulutuksesta ja kentälläkin ihan yhtä sakkia ollaan. Ainoa ero on kieli, sanoo konekiväärimies Joni Björkbacka.

Tarkkaa tietoa Ukrainan puolella taistelevien ulkomaalaisten lukumäärästä ei ole. Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi maaliskuun alussa, että yli 20 000 ulkomaalaista vapaaehtoista on liittynyt maan taisteluvahvuuteen.

"Haavoittunut toipuu sotilassairaalassa"

Ruumiita, niin sotilaita kuin siviilejäkin, tulee Ukrainan sodassa paljon. Tarkkoja vahvistettuja lukuja on tällä hetkellä mahdotonta saada, mutta Ukrainan armeija arvioi Venäjän menettävän päivittäin noin 100–300 sotilasta.

Omista sotilastappioistaan Ukraina on ollut hyvin vaitonainen. Tällä viikolla maan presidentti Volodymyr Zelenskyi kuitenkin sanoi, että ”joka päivä kuolee 60–100 sotilasta ja 500 haavoittuu”.

MTV:n tapaamilla suomalaisilla on ollut "onnea" matkassa, sanoo joukkueenjohtaja Topi Huhtala.

– Tästä meidän Suomi-porukastamme ei ole kuin yksi haavoittunut niin, että hän on jonkin aikaa pois pelistä. Ukrainassa on hoidettu hyvin, lääketiede on todella kehittynyttä. Haavoittunut toipuu tällä hetkellä ukrainalaisessa sotilassairaalassa, Huhtala kertoo.