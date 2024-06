Tutkimus suitsuttaa planetaarista ruokavaliota: Pidentää elinikää ja on ympäristöystävällinen

Harvardin yliopiston alaisen Harvard T.H. Chan School of Public Health -organisaation tutkimuksessa havaittiin, että ihmisillä, joiden ruokavalio oli tarkimmin linjassa planetaarisen ruokavalion kanssa, oli 30 prosenttia pienempi ennenaikaisen kuoleman riski verrattuna niihin, joiden ruokavalio muistutti sitä vähiten.

Planetaarinen ruokavalio on tieteellisen EAT-Lancet-komission kehittämä ruokavalio, jonka avulla pyritään takaamaan koko maailman väestölle terveellinen ruokavalio maapallon reunaehtojen puitteissa,

Näin tutkimus tehtiin

Tällainen on planetaarinen ruokavalio

– On rohkaisevaa nähdä määrällisiä tietoja, jotka tukevat ajatusta siitä, että se, mikä on hyväksi meille, on hyväksi myös planeetallemme, toteaa ravitsemusasiantuntija GQ Jordan.