Tutkimus paljasti, miten liikunta muuttaa aivoja – erityisen hyödyllistä masentuneille

Stressisignaalit aivoissa vähenivät

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä. Tutkijat analysoivat yli 50 000 kuusikymppisen aikuisen tietoja. Koehenkilöt täyttivät kyselyitä aktiivisuudestaan; 774 henkilölle tehtiin myös aivokuvauksia ja aivojen stressiaktiivisuuden mittauksia.